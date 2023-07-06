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Проросійському блогеру Шарію повідомлено про підозру у держзраді: аудіо прослуховування

Этот материал также доступен на русском
06.07.2023, 14:20
Проросійському блогеру Шарію повідомлено про підозру у держзраді: аудіо прослуховування - Фото
Анатолій Шарій (Скриншот з відео)
доповнено

Проросійському блогеру Анатолію Шарію повідомлено про підозру у держзраді. Наразі він перебуває в Іспанії. Про це повідомляють Офіс Генпрокурора та Служба безпеки України.

На підставі доказів, Шарію повідомили про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб (частина 2 статті 28 і частина 2 статті 111 Кримінального кодексу).

СБУ зазначає, що Шарій допомагав Федеральній службі безпеки РФ робити постановки відео з допитами українських полонених.

Правоохоронці встановили, що Шарій особисто підказував ФСБ як правильно знімати допити і які запитання ставити військовополоненим.

Після зйомок Шарій монтував відео, вирізаючи з нього моменти, невигідні для РФ, пишуть у відомстві.

Також правоохоронці додають аудіо з прослуховуванням Шарія.

Після цього РФ використовувала ці сюжети для "штучної дискредитації військово-політичного керівництва України", зокрема на міжнародній арені.

СБУ стверджує, що Шарій вів негласну співпрацю з кадровим співробітником 5-ї служби ФСБ Косенком М.Ю.

На сайті НАЗК є сторінка з Косенком Максимом Юрійовичем, посада якого — співробітник 9-го управління департаменту оперативної інформації 5-ї служби ФСБ.

Скриншот з сайту НАЗК

За даними слідства, комунікувати зі спецслужбами РФ Шарію допомагав Антон Шевцов, ексочільник Головного управління Національної поліції у Вінницькій області.

На початку року Шевцов отримав підозру у держзраді, наразі перебуває у тимчасово окупованому Севастополі.

Було задокументовано, що саме від нього Шарій отримав відео з допиту двох українських військовополонених.

Після "монтажу" матеріалів їх погодили з представником спецслужби РФ.

Зазначається, що потім Шарій записав власні коментарі до деструктивного сюжету та виклав відео на своїх інтернет-платформах. Згодом він відзвітував кураторам, надіславши посилання на публікації.

Водночас у розмовах зі спільниками Шарій визнав, що навіть з монтажем не вдалося приховати поганий стан військовополонених. А в коментарях до відео родичі українських захисників "просили не знімати й не мучити їхніх рідних".

Наразі обидва фігуранти переховуються від правосуддя, СБУ здійснює комплексні заходи для притягнення їх до відповідальності.

Читайте також: СБУ пише, що накрила у Дніпрі осередок "шаріївців"

Артем Джеріпа
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