Пропагандист Подоляка наводив ракети на Миколаїв на початку вторгнення – СБУ

Викрито нові злочини прокремлівського блогера-мільйонника Юрія Подоляки, який переховується від правосуддя на території Росії, повідомила Служба безпеки України. Встановлена причетність пропагандиста до коригування ракетних ударів РФ по Миколаєву, зазначають правоохоронці.

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"Раніше співробітники СБУ задокументували його участь у проведенні інформаційно-психологічних операцій проти України на замовлення російських спецслужб. Наразі встановлено факти причетності Подоляки до коригування ракетних ударів агресора по Миколаєву на початку повномасштабного вторгнення РФ", – пише СБУ.

Для наведення зброї окупантів на місто Подоляка отримував розвіддані від свого інформатора, яким був колишній очільник Миколаївської окружної прокуратури Геннадій Герман, встановило слідство.

Наразі експосадовець відбуває довічне ув'язнення за державну зраду.

Одержані від чиновника відомості пропагандист надсилав своїм кураторам з російських спецслужб, зазначає СБУ.

"Найбільше окупантів цікавили локації Сил оборони та наслідки ворожих "прильотів" на території міста", – зауважують правоохоронці.

За даними слідства, прокурор-зрадник зливав окупантам дані про російських військовополонених та інформацію про добові паролі на українських блокпостах.

Подоляка комунікував з Германом через Telegram-канал у вигляді текстових повідомлень, встановило відомство.

Пропагандисту додатково повідомили про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

Йому загрожує 15 років ув'язнення або довічне позбавлення волі з конфіскацію майна

Тривають комплексні заходи для притягнення пропагандиста до відповідальності.

Подоляка мешкав у Сумах до 2014 року, тоді переїхав до Москви.

У вересні 2022 року Нацполіція та Сумська облпрокуратура передали до суду обвинувальний акт проти Подоляки за виправдання війни Росії проти України.

У квітні 2023 СБУ повідомила про підозру Подоляці за п'ятьма статтями Кримінального кодексу.

У червні СБУ повідомила про підозру російській пропагандистці Юлії Лозановій, яка відома під псевдонімом Юлія Вітязєва. Вона однією з перших почала виправдовувати російських окупантів за підрив Каховської ГЕС.

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