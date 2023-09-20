На одному з оборонних заводів Миколаївської області викрито агентурну мережу Росії: затримано чотирьох колабораціоністів, стверджує контррозвідка Служби безпеки України. Сталося це під час спроби передати розвідувальні дані кураторам із країни-окупанта.

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Правоохоронці говорять про "багатоетапну" спецоперацію проти групи колабораціоністів під керівництвом головного управління Генштабу ЗС РФ (екс-ГРУ).

СБУ стверджує (і показує на скринах листування з месенджера), що зловмисники збирали дані про кількість та види військової техніки, що прибувають до регіону Сил оборони, зокрема для ремонту та техобслуговування.

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Резидентом групи виявився працівник місцевого оборонного підприємства, завербований росіянами ще під час навчання у військовому інституті колишнього СРСР, зазначила контррозвідка. З того часу він був "в режимі очікування"; колабораціоніста "розконсервували" після початку повномасштабного вторгнення РФ.

До складу агентурної мережі входила його дружина (з якою він працював на заводі) та двоє знайомих з Миколаєва та Очакова.

Подружжя збирало інформацію стосовно наявних зразків та технічного стану українського озброєння на оборонному підприємстві. Ще два ворожі агенти відстежували місця базування та маршрути переміщення підрозділів ЗСУ, залучених до оборони регіону чи контрнаступальних операцій на південному фронті.

Отримані дані агентура передавала своєму резиденту, а він уже мав звітувати перед куратором, пояснила контррозвідка схему роботи зловмисників.

Трьом затриманим повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (держзрада), четвертому інкриміновано поширення інформації щодо переміщення та дислокацію військ (ч. 2 ст. 114-2 КК).

Усі вони під вартою і їм загрожує довічне ув'язнення.

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