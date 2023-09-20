На одном из оборонных заводов Николаевской области разоблачена агентурная сеть России: задержаны четверо коллаборационистов, утверждает контрразведка Службы безопасности Украины. Произошло это на попытке передать разведывательные данных кураторам из страны-оккупанта.
Правоохранители говорят о "многоэтапной" спецоперации против группы коллаборационистов под руководством главного управления Генштаба ВС РФ (экс-ГРУ).
СБУ утверждает (и показывает на скринах переписки в мессенджерн), что злоумышленники собирали данные о количестве и видах военной техники, прибывающих в регион Сил обороны, в частности для ремонта и техобслуживания.
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Резидентом группы оказался работник местного оборонного предприятия, завербованный россиянами еще во время его учебы в военном институте бывшего СССР, отметила контрразведка. С тех пор он был "в режиме ожидания"; коллаборациониста "расконсервировали" после начала полномасштабного вторжения РФ.
В состав агентурной сети входила его супруга (с которой он работал на заводе) и двое знакомых из Николаева и Очакова.
Супруги собирали информацию об имеющихся образцах и техническом состоянии украинского вооружения на оборонном предприятии. Еще два вражеских агента отслеживали места базирования и маршруты перемещения подразделений ВСУ, привлеченных к обороне региона или контрнаступательным операциям на южном фронте.
Полученные данные агентура передавала своему резиденту, а он уже должен был отчитываться перед куратором, объяснила контрразведка схему работы злоумышленников.
Трем задержанным сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса (госизмена), четвертому инкриминировано распространение информации о перемещениях и дислокации войск (ч. 2 ст. 114-2 УК).
Все они под стражей и им грозит пожизненное заключение.
- Весной 2023 года выяснилось, что инженер Антонова 24 февраля 2022-го радовался десанту россиян в Гостомеле. Экс-руководители Антонова получили подозрение СБУ из-за потери "Мрии".
- СБУ также иногда берет военных, которые могут сливать врагу позиции ВСУ.
- В начале осени СБУ по горячим следам взяла россиянку – "наводила ракеты и дроны" по Сумам.
- 15 сентября нардеп Шуфрич получил подозрение в госизмене.
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