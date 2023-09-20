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В Николаеве взяли "ждуна" России. Любитель СССР работал на оборонном заводе: видео допроса видео

Цей матеріал також доступний українською
20.09.2023, 11:02
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На одном из оборонных заводов Николаевской области разоблачена агентурная сеть России: задержаны четверо коллаборационистов, утверждает контрразведка Службы безопасности Украины. Произошло это на попытке передать разведывательные данных кураторам из страны-оккупанта.

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Правоохранители говорят о "многоэтапной" спецоперации против группы коллаборационистов под руководством главного управления Генштаба ВС РФ (экс-ГРУ).

СБУ утверждает (и показывает на скринах переписки в мессенджерн), что злоумышленники собирали данные о количестве и видах военной техники, прибывающих в регион Сил обороны, в частности для ремонта и техобслуживания.

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Резидентом группы оказался работник местного оборонного предприятия, завербованный россиянами еще во время его учебы в военном институте бывшего СССР, отметила контрразведка. С тех пор он был "в режиме ожидания"; коллаборациониста "расконсервировали" после начала полномасштабного вторжения РФ.

В состав агентурной сети входила его супруга (с которой он работал на заводе) и двое знакомых из Николаева и Очакова.

Супруги собирали информацию об имеющихся образцах и техническом состоянии украинского вооружения на оборонном предприятии. Еще два вражеских агента отслеживали места базирования и маршруты перемещения подразделений ВСУ, привлеченных к обороне региона или контрнаступательным операциям на южном фронте.

Полученные данные агентура передавала своему резиденту, а он уже должен был отчитываться перед куратором, объяснила контрразведка схему работы злоумышленников.

Трем задержанным сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса (госизмена), четвертому инкриминировано распространение информации о перемещениях и дислокации войск (ч. 2 ст. 114-2 УК).

Все они под стражей и им грозит пожизненное заключение.

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Євген Пилипенко
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