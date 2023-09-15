Народный депутат Нестор Шуфрич получил подозрение в государственной измене (ст. 111 Уголовного кодекса). Об этом сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.

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СБУ, Госбюро расследований и Офис генпрокурора собрали "аргументированную" доказательную базу о его антиукраинской деятельности.

В материалах расследования говорится, что Шуфрич "тесно сотрудничал и выполнял задачи бывшего секретаря СНБО Владимира Сивковича, агента ФСБ, задача которого – координация российской агентуры в Украине".

По данным спецслужб, Сивкович сбежал в Москву в 2014 году и создал "кротоферму" для подрывной деятельности против Украины. Он курировал подозреваемого в госизмене экс-начальника Управления СБУ в Крыму Олега Кулинича.

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СБУ утверждает, что одной из основных задач нардепа "была подрывная деятельность в информационной сфере", то есть он "систематически распространял нарративы Кремля, что украинское государство – якобы искусственное образование, что у Украины и России единая история, и что украинцы и россияне – якобы один народ".

"Таким образом Шуфрич пытался развить пророссийские настроения в украинском обществе", – сообщили в Службе.

По местам жительства Шуфрича и у его близкого окружения осуществляется 45 обысков, досудебное расследование продолжается.

Если его вину докажут, подозреваемому грозит до 15 лет тюрьмы.

4 апреля 2022 года тероборона Киева задержала Шуфрича за фотофиксацию блокпостов, но 16 мая ему удалось выехать из Украины., хотя спустя неделю он вернулся.

Осенью 2023 года при обысках у Шуфрича нашли документ со схемой "автономии" Донецка и Луганска за 2014 год.

Шуфрич до сих пор возглавляет комитет Верховной Рады по свободе слова.

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