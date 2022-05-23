UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Шуфрич вернулся в Украину. Предоставил фотодоказательство

Цей матеріал також доступний українською
23.05.2022, 18:51
Шуфрич вернулся в Украину. Предоставил фотодоказательство - Фото
Нестор Шуфрич (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Народный депутат Украины, член депутатской группы "Платформа за жизнь и мир" Нестор Шуфрич в комментарии Радио Свобода сообщил, что вернулся в Украину.   

Он передал в редакцию фото на фоне национального флага на одном из пограничных контрольных пунктов.  

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Депутат заверил, что фото сегодняшнее, и он выполнил ранее данное обещание вернуться в Украину до 23 мая. 

Шуфрич покинул Украину в середине мая, о чем сообщал глава Черновицкой ОВА Сергей Осадчук.  

Позже народный депутат подтвердил, что выехал в Венгрию по семейным делам на законных основаниях к своим трем несовершеннолетним детям. Он добавил, что уведомил о своем отъезде руководство Верховной Рады.  

Шуфрич вернулся в Украину. Предоставил фотодоказательство

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

Роман Брыль
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
нестор шуфрич радио свобода ОПЗЖ
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 