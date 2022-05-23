Шуфрич вернулся в Украину. Предоставил фотодоказательство

Народный депутат Украины, член депутатской группы "Платформа за жизнь и мир" Нестор Шуфрич в комментарии Радио Свобода сообщил, что вернулся в Украину.

Он передал в редакцию фото на фоне национального флага на одном из пограничных контрольных пунктов.

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Депутат заверил, что фото сегодняшнее, и он выполнил ранее данное обещание вернуться в Украину до 23 мая.

Шуфрич покинул Украину в середине мая, о чем сообщал глава Черновицкой ОВА Сергей Осадчук.

Позже народный депутат подтвердил, что выехал в Венгрию по семейным делам на законных основаниях к своим трем несовершеннолетним детям. Он добавил, что уведомил о своем отъезде руководство Верховной Рады.

4 апреля тероборона Киева задержала Нестора Шуфрича за фотофиксацию блокпостов. 16 мая Шуфричу удалось выехать из Украины.

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Роман Брыль

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