Шуфричу удалось выехать из Украины. Его задерживали за фото блокпостов

Народный депутат от ОПЗЖ Нестор Шуфрич покинул территорию Украины. Об этом сообщил глава Черновицкой ОВА Сергей Осадчук во время сегодняшней пресс-конференции.

Осадчук не уточнил детали, указав только, что Шуфрич выехал из Украины через пропускной пункт "Порубное".

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Изданию Бабель в ОПЗЖ подтвердили, что Шуфрич уехал на неделю к трем малолетним детям в Венгрию, и это разрешено законом. По словам источника издания, Шуфрич вернется на следующее пленарное заседание парламента.

В начале апреля территориальная оборона Киева задержала Нестора Шуфрича, когда он фотографировал один из блокпостов 206 батальона теробороны.

В теробороне сообщали, что Шуфрич якобы подъехал на блокпост, вышел из охраняемой машины и начал фотографировать, после чего был задержан.

Сам Шуфрич объяснил свои действия так: "Вышел сфотографироваться на фоне местного памятника".

4 апреля тероборона Киева задержала Нестора Шуфрича.

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Роман Брыль

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