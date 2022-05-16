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Шуфричу удалось выехать из Украины. Его задерживали за фото блокпостов

Цей матеріал також доступний українською
16.05.2022, 18:45
Шуфричу удалось выехать из Украины. Его задерживали за фото блокпостов - Фото
Фото: Виктория Сюмар

Народный депутат от ОПЗЖ Нестор Шуфрич покинул территорию Украины. Об этом сообщил глава Черновицкой ОВА Сергей Осадчук во время сегодняшней пресс-конференции. 

Осадчук не уточнил детали, указав только, что Шуфрич выехал из Украины через пропускной пункт "Порубное". 

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Изданию Бабель в ОПЗЖ подтвердили, что Шуфрич уехал на неделю к трем малолетним детям в Венгрию, и это разрешено законом. По словам источника издания, Шуфрич вернется на следующее пленарное заседание парламента.  

В начале апреля территориальная оборона Киева задержала Нестора Шуфрича, когда он фотографировал один из блокпостов 206 батальона теробороны.  

В теробороне сообщали, что Шуфрич якобы подъехал на блокпост, вышел из охраняемой машины и начал фотографировать, после чего был задержан. 

Сам Шуфрич объяснил свои действия так: "Вышел сфотографироваться на фоне местного памятника". 

  • 4 апреля тероборона Киева задержала Нестора Шуфрича.  

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Роман Брыль
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нестор шуфрич Черновицкая ОГА тероборона ОПЗЖ
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