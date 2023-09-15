Народний депутат Нестор Шуфрич отримав підозру у державній зраді (ст. 111 Кримінального кодексу). Про це повідомив пресцентр Служби безпеки України.

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СБУ, Держбюро розслідувань та Офіс генпрокурора зібрали "аргументовану" доказову базу щодо його антиукраїнської діяльності.

У матеріалах розслідування йдеться, що Шуфрич "тісно співпрацював та виконував завдання колишнього секретаря РНБО Володимира Сівковича, агента ФСБ, завдання якого – координація російської агентури в Україні".

За даними спецслужб, Сівкович втік до Москви у 2014 році та створив "кротоферму" для підривної діяльності проти України. Він координував підозрюваного у держзраді ексначальника Управління СБУ в Криму Олега Кулініча.

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СБУ стверджує, що одним з основних завдань нардепа "була підривна діяльність в інформаційній сфері", тобто він "систематично поширював наративи Кремля, що українська держава – нібито штучне утворення, що в України та Росії єдина історія, і що українці та росіяни – нібито один народ".

"Таким чином Шуфрич намагався розвинути проросійські настрої в українському суспільстві", – зазначили в Службі.

За місцями проживання Шуфрича та у його близького оточення здійснюється 45 обшуків, досудове розслідування триває.

Якщо його провину доведуть, підозрюваному загрожує до 15 років ув'язнення.

4 квітня 2022 року тероборона Києва затримала Шуфрича за фотофіксацію блокпостів, але 16 травня йому вдалося виїхати з України, хоча за тиждень він повернувся.

Восени 2023-го при обшуках у Шуфрича знайшли документ зі схемою "автономії" Донецька та Луганська від 2014 року.

Шуфрич досі очолює комітет Верховної Ради зі свободи слова.

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