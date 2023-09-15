Шуфрич виявився "ветераном вооруженных сил России" та "полководцем победы"— фото обшуків

У народного депутата Нестора Шуфрича під час обшуку виявили георгіївські стрічки, російські медалі, ордени, герби країни-окупанта і навіть військові кітелі. Про це повідомили джерела LIGA.net у Службі безпеки України.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За словами співрозмовників, окрім "джентльменського набору русофіла" у Шуфрича знайшли посвідчення "полководца победы" та "ветерана вооруженных сил РФ".

До Шуфрича прийшли з обшуками вранці 15 вересня.

Політика підозрюють у державній зраді та роботі на колишнього нардепа та агента Федеральної служби безпеки РФ Володимира Сівковича.

Зазначається, що останній із Москви курував роботу російської агентури в Україні.

Саме Сівкович керував роботою начальника кримського управління СБУ Олега Кулініча, якого затримали у 2022 році.

Шуфрич досі очолює комітет Верховної Ради з питань свободи слова.

4 квітня 2022 року тероборона Києва затримала Нестора Шуфрича за фотофіксацію блокпостів.

16 травня Шуфричу вдалося виїхати з України.

23 травня того самого року він повернувся в країну.

Читайте також: Нацрада остаточно поховала телеканали Медведчука, Мураєва і Шуфрича

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.