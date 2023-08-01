Шуфрич досі очолює комітет Ради з питань свободи слова. Віцеспікер: Він повинен піти сам

Віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко заявив, що народний депутат Нестор Шуфрич має самостійно піти з посади голови комітету з питань свободи слова. Про це він повідомив на пресконференції в Укрінформі.

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За його словами, питання відкликання Шуфрича з посади не розглядалося на погоджувальній раді, а тому не може бути винесене до зали голосувань.

"Я раніше казав, що Нестору Івановичу краще зробити цей крок самостійно. Зараз думаю, що з кожним днем ймовірність та потреба у цьому збільшується", — сказав Корнієнко.

Він зазначив, що існують інструменти примусового відкликання з посади, проте для цього потрібне рішення самого комітету, позиція якого з цього питання йому невідома.

4 квітня 2022 року тероборона Києва затримала Нестора Шуфрича за фотофіксацію блокпостів.

16 травня Шуфричу вдалося виїхати з України.

23 травня того ж року він повернувся до країни.

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