Шуфрич до сих пор возглавляет комитет Рады по свободе слова. Вице-спикер: Должен уйти сам

Вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко заявил, что народный депутат Нестор Шуфрич должен самостоятельно уйти с должности главы комитета по вопросам свободы слова. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Укринформе.

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По его словам, вопрос отзыва Шуфрича с должности не рассматривался на согласительном совете, а поэтому не может быть вынесен в зал голосований.

"Я раньше говорил, что Нестору Ивановичу лучше сделать этот шаг самостоятельно. Сейчас думаю, что с каждым днем вероятность и потребность в этом увеличивается", — сказал Корниенко.

Он отметил, что существуют инструменты принудительного отзыва с должности, однако для этого необходимо решение самого комитета, позиция которого по этому вопросу ему неизвестна.

4 апреля 2022 года тероборона Киева задержала Нестора Шуфрича за фотофиксацию блокпостов.

16 мая Шуфричу удалось выехать из Украины.

23 мая того же года он вернулся в страну.

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