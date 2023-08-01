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Шуфрич до сих пор возглавляет комитет Рады по свободе слова. Вице-спикер: Должен уйти сам

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01.08.2023, 12:44
Шуфрич до сих пор возглавляет комитет Рады по свободе слова. Вице-спикер: Должен уйти сам - Фото
Нестор Шуфрич (Фото: LIGA.net)

Вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко заявил, что народный депутат Нестор Шуфрич должен самостоятельно уйти с должности главы комитета по вопросам свободы слова. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Укринформе.

По его словам, вопрос отзыва Шуфрича с должности не рассматривался на согласительном совете, а поэтому не может быть вынесен в зал голосований. 

"Я раньше говорил, что Нестору Ивановичу лучше сделать этот шаг самостоятельно. Сейчас думаю, что с каждым днем вероятность и потребность в этом увеличивается", — сказал Корниенко.

Он отметил, что существуют инструменты принудительного отзыва с должности, однако для этого необходимо решение самого комитета, позиция которого по этому вопросу ему неизвестна.

Читайте также: Нацсовет окончательно похоронил телеканалы Медведчука, Мураева и Шуфрича 

Дмитрий Гриниченко
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