Шуфрич оказался "ветераном вооруженных сил России" — фото обысков от источников в СБУ
У народного депутата Нестора Шуфрича при обыске обнаружили георгиевские ленты, российские медали, ордена, гербы страны-оккупанта и даже военные кители. Об этом сообщили источники LIGA.net в Службе безопасности Украины.
По словам собеседников, кроме "джентльменского набора русофила" у Шуфрича нашли удостоверения "полководца победы" и "ветерана вооруженных сил РФ".
К Шуфричу пришли с обысками утром 15 сентября.
Политика подозревают в государственной измене и работе на бывшего нардепа и агента Федеральной службы безопасности РФ Владимира Сивковича.
Отмечается, что последний из Москвы курировал работу российской агентуры в Украине.
Именно Сивкович руководил работой начальника крымского управления СБУ Олега Кулинича, которого задержали в 2022 году.
Шуфрич до сих пор возглавляет комитет Верховной Рады по свободе слова.
- 4 апреля 2022 года тероборона Киева задержала Нестора Шуфрича за фотофиксацию блокпостов.
- 16 мая Шуфричу удалось выехать из Украины.
- 23 мая того же года он вернулся в страну.
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