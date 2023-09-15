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Шуфрич оказался "ветераном вооруженных сил России" — фото обысков от источников в СБУ

Цей матеріал також доступний українською
15.09.2023, 11:11
Шуфрич оказался
Обыски у Шуфрича (Фото от источников в СБУ)

У народного депутата Нестора Шуфрича при обыске обнаружили георгиевские ленты, российские медали, ордена, гербы страны-оккупанта и даже военные кители. Об этом сообщили источники LIGA.net в Службе безопасности Украины.

По словам собеседников, кроме "джентльменского набора русофила" у Шуфрича нашли удостоверения "полководца победы" и "ветерана вооруженных сил РФ". 

К Шуфричу пришли с обысками утром 15 сентября.

Политика подозревают в государственной измене и работе на бывшего нардепа и агента Федеральной службы безопасности РФ Владимира Сивковича.

Отмечается, что последний из Москвы курировал работу российской агентуры в Украине.

Именно Сивкович руководил работой начальника крымского управления СБУ Олега Кулинича, которого задержали в 2022 году. 

Шуфрич до сих пор возглавляет комитет Верховной Рады по свободе слова. 

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Дмитрий Гриниченко, Юрий Смирнов
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