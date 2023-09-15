У Шуфрича знайшли документ зі схемою "автономії" Донецька та Луганська від 2014 року — фото

У народного депутата Нестора Шуфрича під час обшуків 15 вересня знайшли документ із схемою "автономії" Донецької та Луганської областей. Про це повідомили джерела LIGA.net в Службі безпеки України.

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За словами співрозмовників, документ передбачає перейменування областей Донбасу на так звані "краї".

Також там вказано широку автономію, проведення виборів, формування окремого уряду та парламенту.

Документ датований липнем 2014 року, на ньому стоять підписи самого Шуфрича та колишнього нардепа-колабораціоніста Віктора Медведчука

Джерела зазначають, що саме влітку 2014 року Шуфрич публічно говорив, що обидва його сини підуть воювати в зону АТО, якщо їх призвуть, а водночас готував документи, які підривають суверенітет і територіальну цілісність країни.

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Шуфрич досі очолює комітет Верховної Ради зі свободи слова.

4 квітня 2022 року тероборона Києва затримала Нестора Шуфрича за фотофіксацію блокпостів.

16 травня Шуфричу вдалося виїхати з України.

23 травня того ж року він повернувся до країни.

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