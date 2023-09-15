У Шуфрича нашли документ со схемой "автономии" Донецка и Луганска от 2014 года — фото

У народного депутата Нестора Шуфрича во время обысков 15 сентября нашли документ со схемой "автономии" Донецкой и Луганской областей. Об этом LIGA.net сообщили источники в Службе безопасности Украины.

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По словам собеседников, документ предусматривает переименование областей Донбасса в так называемые "края".

Также там указаны широкая автономия, проведение выборов, формирование отдельного правительства и парламента.

Документ датирован июлем 2014 года, на нем стоят подписи самого Шуфрича и бывшего нардепа-коллаборациониста Виктора Медведчука

Источники отмечают, что именно летом 2014 года Шуфрич публично говорил, что оба его сына пойдут воевать в зону АТО, если их призовут, а одновременно готовил документы, которые подрывают суверенитет и территориальную целостность страны.

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Шуфрич до сих пор возглавляет комитет Верховной Рады по свободе слова.

4 апреля 2022 года тероборона Киева задержала Нестора Шуфрича за фотофиксацию блокпостов.

16 мая Шуфричу удалось выехать из Украины.

23 мая того же года он вернулся в страну.

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