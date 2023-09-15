UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

У Шуфрича нашли документ со схемой "автономии" Донецка и Луганска от 2014 года — фото

Цей матеріал також доступний українською
15.09.2023, 14:34
У Шуфрича нашли документ со схемой
Нестор Шуфрич (Фото: LIGA.net)

У народного депутата Нестора Шуфрича во время обысков 15 сентября нашли документ со схемой "автономии" Донецкой и Луганской областей. Об этом LIGA.net сообщили источники в Службе безопасности Украины.

По словам собеседников, документ предусматривает переименование областей Донбасса в так называемые "края". 
Также там указаны широкая автономия, проведение выборов, формирование отдельного правительства и парламента.
Документ датирован июлем 2014 года, на нем стоят подписи самого Шуфрича и бывшего нардепа-коллаборациониста Виктора Медведчука

Источники отмечают, что именно летом 2014 года Шуфрич публично говорил, что оба его сына пойдут воевать в зону АТО, если их призовут, а одновременно готовил документы, которые подрывают суверенитет и территориальную целостность страны. 

Смотрите также: Шуфрич оказался "ветераном вооруженных сил России" — фото обысков от источников в СБУ 

Шуфрич до сих пор возглавляет комитет Верховной Рады по свободе слова. 

Читайте также: Нацсовет окончательно похоронил телеканалы Медведчука, Мураева и Шуфрича

Дмитрий Гриниченко, Юрий Смирнов
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнаДонбасссбунестор шуфричвиктор медведчук
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 