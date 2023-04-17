Инженер Антонова 24 февраля 2022-го радовался десанту россиян в Гостомеле, пишет СБУ: фото
На государственном предприятии "Антонов" задержан предполагаемый коллаборационист, который радовался полномасштабному вторжению российских оккупантов, в частности попытке захвата аэродрома в Гостомеле под Киевом. Об этом сообщила Служба безопасности Украины и Офис генпрокурора.
СБУ называет его "ведущим инженером подразделения авиационной безопасности".
Следствие пишет, что подозреваемый в своих аккаунтах в запрещенных в Украине соцсетях Одноклассники и ВКонтакте распространял сообщения с публичными призывами к изменению границ территории Украины, поддерживал ее ликвидацию как независимого государства, а также одобрял идею присоединения страны к России или Чечне.
В одном из его постов захват аэродрома назван "яркой, легендарной и героической страницей в истории СВО (так российская пропаганда называет геноцидную войну россиян против украинцев, — ред.)".
При обысках на работе и дома у мужчины изъяли компьютерную технику и мобильные телефоны.
Он проходит по статье ч. 1 ст. 110 УК (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), по которой ему грозит до пяти лет тюрьмы.
- 9 марта 2023 года экс-руководители Антонова получили подозрение СБУ из-за потери "Мрии".
- 14 марта СБУ взяла военного: утверждает, что сливал врагу позиции ВСУ и хотел к оккупантам.
- В то же время в Одессе взяли, как пишет СБУ, агента России, наводившего ракеты на ПВО и энергетику города.
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