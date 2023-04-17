Инженер Антонова 24 февраля 2022-го радовался десанту россиян в Гостомеле, пишет СБУ: фото

На государственном предприятии "Антонов" задержан предполагаемый коллаборационист, который радовался полномасштабному вторжению российских оккупантов, в частности попытке захвата аэродрома в Гостомеле под Киевом. Об этом сообщила Служба безопасности Украины и Офис генпрокурора.

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СБУ называет его "ведущим инженером подразделения авиационной безопасности".

Следствие пишет, что подозреваемый в своих аккаунтах в запрещенных в Украине соцсетях Одноклассники и ВКонтакте распространял сообщения с публичными призывами к изменению границ территории Украины, поддерживал ее ликвидацию как независимого государства, а также одобрял идею присоединения страны к России или Чечне.

В одном из его постов захват аэродрома назван "яркой, легендарной и героической страницей в истории СВО (так российская пропаганда называет геноцидную войну россиян против украинцев, — ред.)".

При обысках на работе и дома у мужчины изъяли компьютерную технику и мобильные телефоны.

Он проходит по статье ч. 1 ст. 110 УК (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), по которой ему грозит до пяти лет тюрьмы.

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Євген Пилипенко

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