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Мешали Нацгвардии в обороне Гостомеля – экс-руководители Антонова получили подозрение СБУ

Цей матеріал також доступний українською
09.03.2023, 22:15
Мешали Нацгвардии в обороне Гостомеля – экс-руководители Антонова получили подозрение СБУ - Фото
Сергей Бычков (Фото - ИАУ)

Бывшего гендиректора ГП "Антонов" Сергея Бычкова и его подчиненных уведомила о подозрении СБУ, сообщили LIGA.net два собеседника в правоохранительных органах.

Собеседник LIGA.net утверждает, что, по версии следствия, Бычков и некоторые его подчиненные препятствовали Нацгвардии в обустройстве обороны аэродрома Гостомель перед началом полномасштабного вторжения России.

Второй собеседник уточняет, что задержан также глава службы безопасности концерна Нетесов. Им и нескольким их подчиненным объявлено о подозрении в рамках расследования об уничтожении "Мрии".

Собеседник подтверждает, что "собраны доказательства, что именно экс-руководители "Антонова" не пускали Нацгвардию на территорию Гостомельского аэропорта и не давали строить оборонительные укрепления".

  • Крупнейший в мире грузовой самолет Ан-225 "Мрия" был уничтожен при попытке России захватить Киев. Его остатки сейчас находятся в полуразрушенном ангаре на территории аэродрома в Гостомеле. Как выглядит уничтоженный Ан-225 "Мрия" изнутри, можно увидеть благодаря волонтерскому проекту 360war.in.ua.

Читайте также: Чиновники "Антонова" не уберегли "Мрию" от уничтожения, несмотря на предупреждение — СБУ

Сергій Бережний, Марко Сировой, Юрій Смірнов
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Ан-225 Мрия сбу Сергей Бычков авиакомпания антонов гостомель
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