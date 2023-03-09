Мешали Нацгвардии в обороне Гостомеля – экс-руководители Антонова получили подозрение СБУ

Бывшего гендиректора ГП "Антонов" Сергея Бычкова и его подчиненных уведомила о подозрении СБУ, сообщили LIGA.net два собеседника в правоохранительных органах.

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Собеседник LIGA.net утверждает, что, по версии следствия, Бычков и некоторые его подчиненные препятствовали Нацгвардии в обустройстве обороны аэродрома Гостомель перед началом полномасштабного вторжения России.

Второй собеседник уточняет, что задержан также глава службы безопасности концерна Нетесов. Им и нескольким их подчиненным объявлено о подозрении в рамках расследования об уничтожении "Мрии".

Собеседник подтверждает, что "собраны доказательства, что именно экс-руководители "Антонова" не пускали Нацгвардию на территорию Гостомельского аэропорта и не давали строить оборонительные укрепления".

Крупнейший в мире грузовой самолет Ан-225 "Мрия" был уничтожен при попытке России захватить Киев. Его остатки сейчас находятся в полуразрушенном ангаре на территории аэродрома в Гостомеле. Как выглядит уничтоженный Ан-225 "Мрия" изнутри, можно увидеть благодаря волонтерскому проекту 360war.in.ua.

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Сергій Бережний , Марко Сировой , Юрій Смірнов

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