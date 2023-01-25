СБУ: В Одессе взяли агента России, наводившего ракеты на ПВО и энергетику города – фото

Служба безопасности Украины взяла в Одессе мужчину, который, по ее данным, является агентом российской ФСБ, собиравшим информацию о размещении военных и объектов критической инфраструктуры.

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В первую очередь злоумышленник пытался выявить боевые позиции украинской системы противовоздушной обороны, отметили в СБУ. Также его интересовали точные локации местных объектов энергетики.

Для сбора информации он выезжал в различные районы Одессы и в пригород областного центра, где снимал объекты на фото и видео.

Правоохранители убеждены, что данные, которые он собирал на USB-карту, мужчина хотел передать представителю российской спецслужбы. Их оккупанты планировали использовать для подготовки и проведения серии ракетных ударов по украинским объектам.

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Свои "услуги" он оценивал в 70 000 грн в месяц.

"Предателем оказался местный житель, которого после начала полномасштабного вторжения завербовала ФСБ. В поле зрения оккупантов он попал из-за своих прокремлевских взглядов, которые неоднократно высказывал среди окружающих", – рассказали в СБУ.

При обыске у злоумышленника "обнаружен флеш-носитель с поличным", отметили в Службе.

Мужчину арестовали, он проходит по ч. 2 ст. 111 УК (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Євген Пилипенко

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