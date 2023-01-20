Под Киевом взяли соратницу коллаборанта Стремоусова за пропаганду "русского мира" – СБУ

Служба безопасности Украины пишет, что разоблачила в Бучанском районе Киевской области соратницу ликвидированного херсонского коллаборациониста Кирилла Стремоусова, распространявшую в сети кремлевские нарративы о войне РФ против Украины. Ею оказалась россиянка, которая в 2007 году поселилась в Украине, пишет пресс-центр СБУ.

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Сначала, как выяснили правоохранители, она систематически ходила на заказные митинги антивакцинаторов, которые организовывал Стремоусов в Киеве, "поддерживая тесную связь с женой коллаборанта".

После 24 февраля 2022 года женщина "вошла в мощную сеть интернет-агитаторов в столичном регионе", отметили в СБУ.

Туда входило более 20 человек, которые постоянно распространяли вражеской контент в соцсетях, в том числе и она. Контент она получала от кураторов из РФ на временно оккупированных территориях Херсонской области и Крыма, уточнили в СБУ.

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При обыске у нее дома найдены российские паспорта, запрещенная символика и мобильный телефон, с которого она администрировала пропагандистскую группу.

Объявлено подозрение по ч. 2 ст. 436-2 УК (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников), подозреваемая находится под круглосуточном домашним арестом.

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Євген Пилипенко

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