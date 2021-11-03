В центре Киева протест антивакцинаторов: блокируют дороги у Рады – фото, видео, карта
На фоне сильнейшей волны эпидемии COVID-19 в центре Киева собрались на протест противники вакцинации от коронавируса и карантинных ограничений, а также сторонники разнообразных идей, что "пандемия – это заговор". Они пытаются блокировать дороги, сообщает LB.ua с места событий.
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Отмечается, что около 08:00 утра несколько сотен людей прошли по центру Киева к Верховной Раде и Кабмину. Участники протеста держат плакаты с надписями "Нет принудительной вакцинации", "Скажи нет COVID-геноциду/COVID-фашизму/COVID-паспортам".
На трансляции акции, которую ведет в Facebook Апостроф TV, участники акции требовали "запретить сегрегацию людей в зависимости от прохождения вакцинации... наличии в теле вируса", признать противоправным карантин.
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На демонстрации также заметили представителей религиозных организаций и экс-нардепа Надежду Савченко, которую подозревают в использовании поддельного COVID-сертификата в аэропорту Борисполя.
Журналисты отмечают, что участники акции пытались пикетировать супермаркет и перекрывать дороги, подземные переходы, дорогу возле улицы Лобановского. Протестующие говорят, что намерены перекрывать улицы до 11:00.
По данным Бабеля, сейчас заблокированы дороги в таких местах:
ул. Грушевского, 5 (возле стадиона Динамо);
пер. Крепостной, 30/1 (возле Дома офицеров);
перекресток: ул. Московская, пер. Инженерный;
перекресток: ул. Липская, ул. Институтская (возле отеля "Национальный");
перекресток: ул. Институтская, ул. Ольгинская;
перекресток: ул. Ольгинская, площадь И. Франко;
перекресток: ул. Лютеранская, ул. Круглоуниверситетская;
перекресток: ул. Лютеранская, ул. Заньковецкая;
ул. Парковая, 35.
На фоне протеста антивакцинаторов в правительственном квартале наблюдаются пробки, говорится в данных Google Maps.
Издание Сегодня сообщает, что в Раду приехали силовики.
- Сейчас в Киеве и 15 областях Украины действует красная зона карантина. В ней запрещены работа общепита, ТРЦ, кинотеатров, театров, учебных заведений, непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров, а также проведение массовых мероприятий. Ограничения не распространяются на людей с зеленым COVID-сертификатом или свежим негативным тестом на коронавирус.
- Также правительство ввело обязательную вакцинацию от коронавируса для чиновников и педагогов. C 8 ноября непривитых чиновников и педагогов будут отстранять от работы.
- Вчера Рада приняла постановление, по которому в парламент в период карантина можно будет попасть только при наличии COVID-сертификата, отрицательного теста на коронавирус или справки о выздоровлении.
- Сейчас Украина ставит рекорды по вакцинации на фоне ограничений в красных зонах для невакцинированных и людей без тестов – массовая вакцинация вывела на плато количество госпитализаций, отмечал глава Минздрава Виктор Ляшко.
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