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В центре Киева протест антивакцинаторов: блокируют дороги у Рады – фото, видео, карта

Цей матеріал також доступний українською
03.11.2021, 10:27
В центре Киева протест антивакцинаторов: блокируют дороги у Рады – фото, видео, карта - Фото
Протест антивакцинаторов в Киеве (фото - Masi Nayyem, Facebook)

На фоне сильнейшей волны эпидемии COVID-19 в центре Киева собрались на протест противники вакцинации от коронавируса и карантинных ограничений, а также сторонники разнообразных идей, что "пандемия – это заговор". Они пытаются блокировать дороги, сообщает LB.ua с места событий.

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Отмечается, что около 08:00 утра несколько сотен людей прошли по центру Киева к Верховной Раде и Кабмину. Участники протеста держат плакаты с надписями "Нет принудительной вакцинации", "Скажи нет COVID-геноциду/COVID-фашизму/COVID-паспортам".

В центре Киева протест антивакцинаторов: блокируют дороги у Рады – фото, видео, карта

В центре Киева протест антивакцинаторов: блокируют дороги у Рады – фото, видео, карта

В центре Киева протест антивакцинаторов: блокируют дороги у Рады – фото, видео, карта

В центре Киева протест антивакцинаторов: блокируют дороги у Рады – фото, видео, карта

На трансляции акции, которую ведет в Facebook Апостроф TV, участники акции требовали "запретить сегрегацию людей в зависимости от прохождения вакцинации... наличии в теле вируса", признать противоправным карантин.

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На демонстрации также заметили представителей религиозных организаций и экс-нардепа Надежду Савченко, которую подозревают в использовании поддельного COVID-сертификата в аэропорту Борисполя.  

Журналисты отмечают, что участники акции пытались пикетировать супермаркет и перекрывать дороги, подземные переходы, дорогу возле улицы Лобановского. Протестующие говорят, что намерены перекрывать улицы до 11:00.

По данным Бабеля, сейчас заблокированы дороги в таких местах:

ул. Грушевского, 5 (возле стадиона Динамо);

пер. Крепостной, 30/1 (возле Дома офицеров);

перекресток: ул. Московская, пер. Инженерный;

перекресток: ул. Липская, ул. Институтская (возле отеля "Национальный");

перекресток: ул. Институтская, ул. Ольгинская;

перекресток: ул. Ольгинская, площадь И. Франко;

перекресток: ул. Лютеранская, ул. Круглоуниверситетская;

перекресток: ул. Лютеранская, ул. Заньковецкая;

ул. Парковая, 35.

На фоне протеста антивакцинаторов в правительственном квартале наблюдаются пробки, говорится в данных Google Maps.

В центре Киева протест антивакцинаторов: блокируют дороги у Рады – фото, видео, карта

Издание Сегодня сообщает, что в Раду приехали силовики.

  • Сейчас в Киеве и 15 областях Украины действует красная зона карантина. В ней запрещены работа общепита, ТРЦ, кинотеатров, театров, учебных заведений, непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров, а также проведение массовых мероприятий. Ограничения не распространяются на людей с зеленым COVID-сертификатом или свежим негативным тестом на коронавирус.
  • Также правительство ввело обязательную вакцинацию от коронавируса для чиновников и педагогов. C 8 ноября непривитых чиновников и педагогов будут отстранять от работы.
  • Вчера Рада приняла постановление, по которому в парламент в период карантина можно будет попасть только при наличии COVID-сертификата, отрицательного теста на коронавирус или справки о выздоровлении.

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Марк Сировой
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