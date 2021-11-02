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В Раду с COVID-документами. "Слуга"-антивакцинатор потратит сбережения на ПЦР-тесты

Цей матеріал також доступний українською
02.11.2021, 20:40
В Раду с COVID-документами.
Юрий Камельчук (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Известный своим негативным отношением к вакцинации народный депутат фракции Слуга народа Юрий Камельчук после принятия Радой постановления о допуске в здание парламента только с COVID-документами заявил, что планирует каждые три дня делать ПЦР-тест. Об этом он сказал журналистам в кулуарах Рады, сообщает корреспондент Цензор.нет.

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Камельчук проголосовал "против" указанного постановления парламента. 

"ПЦР-тест – и все. Буду делать за свой счет", – ответил Камельчук на вопрос о том, как он теперь будет ходить на работу в парламент.

Депутат сказал, что необходимость сдавать тест за 800 грн раз в три дня не повлияет существенно на его финансовое положение.

"К счастью, есть сбережения за много лет предпринимательской деятельности. Все в порядке. Я уверен, что смогу справиться с этой ситуацией", – заверил Камельчук.

  • Сегодня Рада приняла постановление о дополнительных мерах по противодействию распространению COVID-19. Теперь в период действия карантина в здания парламента можно будет попасть при наличии COVID-сертификата, отрицательного теста на коронавирус или справки о выздоровлении. За постановление проголосовали 279 нардепов.

Читайте также: Сюр. Нардеп-антивакцинатор из Слуги народа назвал "выдумкой" болезнь COVID-19



Вадим Ребрина
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Слуга народа вакцинация сертификат Юрий Камельчук пцр-тест
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