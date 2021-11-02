Нардепов и СМИ будут пускать в Раду только с COVID-документами: принято постановление

Верховная Рада приняла постановление о дополнительных мерах по противодействию распространению COVID-19. Теперь в период действия карантина в здания парламента можно будет попасть при наличии COVID-сертификата, отрицательного теста на коронавирус или справки о выздоровлении. За постановление проголосовали 279 нардепов.

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Постановление в большинстве поддержали все группы и фракции, кроме ОПЗЖ, которые отсутствовали в зале парламента во время голосования.

Принятое Радой постановление предусматривает допуск в здания парламента нардепов, работников аппарата Рады, помощников депутатов, других сотрудников, а также посетителей и журналистов только при наличии одного из документов:

- сертификата о вакцинации (одной или несколькими дозами);

- свежего отрицательного ПЦР-теста (до 72 часов) или экспресс-теста на антиген (до 48 часов);

- справки выздоровлении после ковида в течение полугода.

В рамках постановления в Раде должны оборудовать посты охраны для допуска людей в админздания парламента соответствующими техническими средствами и обустроить в Раде пункты вакцинации против коронавируса.

Постановление должно вступить в силу не позднее 15 ноября.

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Оксана Житнюк

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