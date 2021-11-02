Нардепов и СМИ будут пускать в Раду только с COVID-документами: принято постановление
Верховная Рада приняла постановление о дополнительных мерах по противодействию распространению COVID-19. Теперь в период действия карантина в здания парламента можно будет попасть при наличии COVID-сертификата, отрицательного теста на коронавирус или справки о выздоровлении. За постановление проголосовали 279 нардепов.
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Постановление в большинстве поддержали все группы и фракции, кроме ОПЗЖ, которые отсутствовали в зале парламента во время голосования.
Принятое Радой постановление предусматривает допуск в здания парламента нардепов, работников аппарата Рады, помощников депутатов, других сотрудников, а также посетителей и журналистов только при наличии одного из документов:
- сертификата о вакцинации (одной или несколькими дозами);
- свежего отрицательного ПЦР-теста (до 72 часов) или экспресс-теста на антиген (до 48 часов);
- справки выздоровлении после ковида в течение полугода.
В рамках постановления в Раде должны оборудовать посты охраны для допуска людей в админздания парламента соответствующими техническими средствами и обустроить в Раде пункты вакцинации против коронавируса.
Постановление должно вступить в силу не позднее 15 ноября.
- 20 сентября 2021-го глава комитета парламента по здравоохранению, нардеп от Слуги народа Михаил Радуцкий сообщил, что не более 50% депутатов в Верховной Раде вакцинированы от коронавируса.
- Украинцы начали массово вакцинироваться на фоне введения красных зон карантина, в которых ограничения действуют на людей без COVID-19 сертификата или негативного теста на коронавирус.
- На сегодня в красной зоне карантина находится Киев и 15 областей. Особенность карантина в столице – желтый COVID-сертификат или негативный тест нужен для проезда в транспорте.
- 13 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что до ноября сотрудники сферы образования должны вакцинироваться от коронавируса, иначе будут отстранены без сохранения зарплаты. В тот же день в Минздраве заявили, что планируют расширить перечень профессий, которые требуют обязательной вакцинации против коронавируса.
- Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия сообщил, что среди "слуг" в Раде есть около 20-30 человек, которые отказываются предоставлять персональные данные о вакцинации.
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