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Нардепов и СМИ будут пускать в Раду только с COVID-документами: принято постановление

02.11.2021, 18:40
Нардепов и СМИ будут пускать в Раду только с COVID-документами: принято постановление - Фото
Верховная Рада (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Верховная Рада приняла постановление о дополнительных мерах по противодействию распространению COVID-19. Теперь в период действия карантина в здания парламента можно будет попасть при наличии COVID-сертификата, отрицательного теста на коронавирус или справки о выздоровлении. За постановление проголосовали 279 нардепов.

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Постановление в большинстве поддержали все группы и фракции, кроме ОПЗЖ, которые отсутствовали в зале парламента во время голосования.

Нардепов и СМИ будут пускать в Раду только с COVID-документами: принято постановление

Принятое Радой постановление предусматривает допуск в здания парламента нардепов, работников аппарата Рады, помощников депутатов, других сотрудников, а также посетителей и журналистов только при наличии одного из документов:

- сертификата о вакцинации (одной или несколькими дозами);
- свежего отрицательного ПЦР-теста (до 72 часов) или экспресс-теста на антиген (до 48 часов);
- справки выздоровлении после ковида в течение полугода.

В рамках постановления в Раде должны оборудовать посты охраны для допуска людей в админздания парламента соответствующими техническими средствами и обустроить в Раде пункты вакцинации против коронавируса.

Постановление должно вступить в силу не позднее 15 ноября.

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Оксана Житнюк
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верховная рада вакцинация коронавирус COVID-19
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