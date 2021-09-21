Нардеп Слуги народа: Это позор. Не более 50% Верховной Рады вакцинированы от коронавируса
21.09.2021, 12:20
Михаил Радуцкий (Фото: пресс-служба форума Украина 30)
Не более 50% депутатов в Верховной Раде вакцинированы от коронавируса, заявил глава комитета парламента по здравоохранению, нардеп из Слуги народа Михаил Радуцкий в эфире программы Свобода слова на ICTV.
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"Это позор, когда Верховная Рада пишет закон, которым требует от людей вакцинироваться, носить маски, сама этого не выполняет. Сегодня в Верховной Раде провакцинировано не более 50%", – заявил Радуцкий.
Нардеп предложил руководству Рады пускать в здание парламента только вакцинированных и тех, кто сделает на входе за собственный счет экспресс-тест на антиген.
"Не нужно никого загонять в стойло с вакцинацией, не загоним", – в то же время отметил Радуцкий.
- Вчера министр здравоохранения Виктор Ляшко допустил возможность обязательной вакцинации от коронавируса.
- Сегодня, 21 сентября 2021 года, комиссия ТЭБ и ЧС должна рассмотреть вопрос введения желтой зоны карантина по всей Украине.
- По новым правилам карантина, большинство ограничений не будут касаться вакцинированных от COVID-19 или тех, кто имеет свежий тест.
- По данным опроса Деминициатив, 56,5% украинцев не планируют вакцинироваться от коронавируса. На утро 20 сентября в Украине хотя бы одну дозу вакцины получили почти 6,3 млн человек, две – 5,15 млн. Детальнее о вакцинации смотрите в интерактивном дашборде от LIGA.net.
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