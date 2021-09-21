Нардеп Слуги народа: Это позор. Не более 50% Верховной Рады вакцинированы от коронавируса

Не более 50% депутатов в Верховной Раде вакцинированы от коронавируса, заявил глава комитета парламента по здравоохранению, нардеп из Слуги народа Михаил Радуцкий в эфире программы Свобода слова на ICTV.

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"Это позор, когда Верховная Рада пишет закон, которым требует от людей вакцинироваться, носить маски, сама этого не выполняет. Сегодня в Верховной Раде провакцинировано не более 50%", – заявил Радуцкий.

Нардеп предложил руководству Рады пускать в здание парламента только вакцинированных и тех, кто сделает на входе за собственный счет экспресс-тест на антиген.

"Не нужно никого загонять в стойло с вакцинацией, не загоним", – в то же время отметил Радуцкий.

Денис Юдин

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