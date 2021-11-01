Арахамия об "антивакцинаторах" среди "слуг": До 30 нардепов отказываются разглашать данные
Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия сообщил, что среди "слуг" в Верховной Раде есть около 20-30 человек, которые отказываются предоставлять персональные данные о вакцинации против коронавируса. Об этом он сказал во время брифинга в украинском парламенте 1 ноября.
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Отвечая на вопрос о количестве "антивакцинаторов" во фракции СН, Арахамия сказал, что среди "слуг" есть люди, которые отказываются не только вакцинироваться, но и предоставлять персональные данные о прививках. Таких, по словам Арахамии, во фракции насчитывается около 20-30 человек.
"Что с этим делать – мы пока не определились. Но мы принимаем на этой неделе так называемое ковидное постановление", – сообщил Арахамия.
В рамках постановления сотрудники Рады и журналисты без COVID-сертификатов должны будут показать отрицательный ПЦР-тест или сделать на месте бесплатный антиген-тест, что займет 15 минут. По словам Арахамии, это будет организовано в стенах парламента уже с завтрашнего дня, 2 ноября.
Он также сообщил, что с юристами обсуждался вопрос введения обязательной вакцинации для нардепов, но законодательство не позволяет этого сделать.
- 20 сентября 2021-го глава комитета парламента по здравоохранению, нардеп от Слуги народа Михаил Радуцкий сообщил, что не более 50% депутатов в Верховной Раде вакцинированы от коронавируса.
- Украинцы начали массово вакцинироваться на фоне введения красных зон карантина, в которых ограничения действуют на людей без COVID-19 сертификата или негативного теста на коронавирус.
- На сегодня в красной зоне карантина находится Киев и 15 областей. Особенность карантина в столице – желтый COVID-сертификат или негативный тест нужен для проезда в транспорте.
- По данным опроса Деминициатив, 56,5% украинцев не планируют вакцинироваться от коронавируса.
- 13 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что до ноября сотрудники сферы образования должны вакцинироваться от коронавируса, иначе будут отстранены от работы на время карантина без сохранения зарплаты. В тот же день в Минздраве заявили, что планируют расширить перечень профессий, которые требуют обязательной вакцинации против коронавируса.
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