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Арахамия об "антивакцинаторах" среди "слуг": До 30 нардепов отказываются разглашать данные

Цей матеріал також доступний українською
01.11.2021, 12:44
Арахамия об
Давид Арахамия (Фото: пресс-служба Слуги народа)

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия сообщил, что среди "слуг" в Верховной Раде есть около 20-30 человек, которые отказываются предоставлять персональные данные о вакцинации против коронавируса. Об этом он сказал во время брифинга в украинском парламенте 1 ноября.

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Отвечая на вопрос о количестве "антивакцинаторов" во фракции СН, Арахамия сказал, что среди "слуг" есть люди, которые отказываются не только вакцинироваться, но и предоставлять персональные данные о прививках. Таких, по словам Арахамии, во фракции насчитывается около 20-30 человек.

"Что с этим делать – мы пока не определились. Но мы принимаем на этой неделе так называемое ковидное постановление", – сообщил Арахамия.

В рамках постановления сотрудники Рады и журналисты без COVID-сертификатов должны будут показать отрицательный ПЦР-тест или сделать на месте бесплатный антиген-тест, что займет 15 минут. По словам Арахамии, это будет организовано в стенах парламента уже с завтрашнего дня, 2 ноября.

Он также сообщил, что с юристами обсуждался вопрос введения обязательной вакцинации для нардепов, но законодательство не позволяет этого сделать.

Читайте также: Зеленский ответил на петицию о "принудительной вакцинации": обратился в Раду и Кабмин

Оксана Житнюк
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Слуга народа вакцинация Давид Арахамия коронавирус COVID-19
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