Коронавирус. В Украине обновили зоны карантина: в красной – 15 областей, в желтой – две
В Украине обновили зоны карантина, введенного из-за эпидемии коронавируса. В красную зону, где действуют наиболее строгие ограничения, вошли семь новых областей, всего в ней находятся 15 областей, говорится на сайте Минздрава.
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На утро 30 октября в Украине установлены такие зоны карантина:
Красная – Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Херсонская, Хмельницкая области;
Оранжевая – Киев, Винницкая, Волынская, Полтавская, Тернопольская, Харьковская, Черкасская, Черновицкая;
Желтая – Закарпатская, Кировоградская.
В красной зоне действуют наиболее жесткие ограничения, однако они не распространяются на людей с зеленым COVID-сертификатом. Нажмите на картинку, чтобы увеличить.
Также есть ограничения на межобластные поездки между областями с красной зоной карантина. Они не распространяются на людей с зеленым COVID-сертификатом.
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Оранжевая зона не предусматривает обязательного введения новых ограничений, объясняют в МОЗ. Но она сигнализирует – регион вскоре может оказаться в красной зоне карантина, местные власти могут усиливать ограничения или контроль за их соблюдением.
- 1 ноября Киев переходит в красную зону карантина. Ограничения в столице будут жестче, чем в других красных зонах. Например, COVID-сертификат или негативный ПЦР-тест нужны будут для проезда в транспорте.
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