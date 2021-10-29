"Снежного кома нет". В Кабмине прогнозируют плато эпидемии COVID-19 в ближайшее время
Украина выйдет на плато осенней волны эпидемии коронавируса в ближайшее время, заявил на Конгрессе местных и региональных советов премьер-министр Денис Шмыгаль. Глава Минздрава Виктор Ляшко отметил на Конгрессе, что сейчас нет "снежного кома" по госпитализациям, как в начале месяца.
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Шмыгаль отметил, что эта неделя стала пиковой: в Украине зафиксировали рекорды смертности и заболеваемости, но также были и рекорды вакцинации.
"По прогнозам, эта неделя, прошлая, возможно, следующая – это пик, на котором мы ожидаем выхода на плато. Но в любом случае, вакцинация – единственный путь", – сказал он.
Ляшко же отметил, что сейчас позитивом является сокращение разрыва между госпитализациями и выписками больных COVID-19.
"Уже нет того снежного кома, который был в начале октября, когда массово люди поступали в больницы. Сегодня мы видим в некоторых регионах стабилизацию на высоких цифрах", – сказал он.
Тем не менее Ляшко говорит, что сейчас – не время расслабляться. По его словам, есть два универсальных рецепта борьбы с коронавирусом – карантин и вакцинация. Он призвал контролировать соблюдение ограничений и подчеркнул: вакцинация, по математическим подсчетам, уже спасла около 3500 жизней.
- Сейчас красная зона карантина действует в Сумской, Херсонской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Николаевской и Ровенской областях. 30 октября красную зону введут еще в семи областях.
- 1 ноября Киев переходит в красную зону карантина. Ограничения в столице будут жестче, чем в других красных зонах. Например, COVID-сертификат или негативный ПЦР-тест нужны будут для проезда в транспорте.
- В Украине два дня подряд фиксируют рекордную заболеваемость коронавирусом – более 26 000 инфицированных. В начале недели был и рекорд суточной смертности – 734 летальных исхода.
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