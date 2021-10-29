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"Снежного кома нет". В Кабмине прогнозируют плато эпидемии COVID-19 в ближайшее время

Цей матеріал також доступний українською
29.10.2021, 17:32
Денис Шмыгаль (Фото: пресс-служба Кабмина)

Украина выйдет на плато осенней волны эпидемии коронавируса в ближайшее время, заявил на Конгрессе местных и региональных советов премьер-министр Денис Шмыгаль. Глава Минздрава Виктор Ляшко отметил на Конгрессе, что сейчас нет "снежного кома" по госпитализациям, как в начале месяца.

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Шмыгаль отметил, что эта неделя стала пиковой: в Украине зафиксировали рекорды смертности и заболеваемости, но также были и рекорды вакцинации.

"По прогнозам, эта неделя, прошлая, возможно, следующая – это пик, на котором мы ожидаем выхода на плато. Но в любом случае, вакцинация – единственный путь", – сказал он.

Ляшко же отметил, что сейчас позитивом является сокращение разрыва между госпитализациями и выписками больных COVID-19.

"Уже нет того снежного кома, который был в начале октября, когда массово люди поступали в больницы. Сегодня мы видим в некоторых регионах стабилизацию на высоких цифрах", – сказал он.

Тем не менее Ляшко говорит, что сейчас – не время расслабляться. По его словам, есть два универсальных рецепта борьбы с коронавирусом – карантин и вакцинация. Он призвал контролировать соблюдение ограничений и подчеркнул: вакцинация, по математическим подсчетам, уже спасла около 3500 жизней.

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Марк Сировой
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Виктор Ляшко Денис Шмыгаль плато коронавирус COVID-19
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