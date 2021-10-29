Туризм. Украина осталась в зеленом списке ЕС, несмотря на рекорды по COVID-19

Совет Европейского Союза оставил Украину в зеленом списке стран, для граждан которых рекомендуется снять временные ограничения на поездки в ЕС. Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.

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Совет ЕС оставил Украину в списке, несмотря на ее рекордную заболеваемость коронавирусом. Кроме того, в список добавили Аргентину, Колумбию, Намибию и Перу.

Зеленый список ЕС пересматривают каждые две недели. Включение в него не означает автоматической возможности въезда на территорию всех государств-членов ЕС, ведь решение Совета ЕС носит рекомендательный характер для государств-членов.

Государства ЕС сами принимают окончательное решение о включении третьих стран в национальные зеленые перечни, учитывая эпидемическую ситуацию в своей стране. Посмотреть условия въезда в страны ЕС и другие страны мира можно на портале TripAdvisor от Министерства иностранных дел.

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Марк Сировой

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