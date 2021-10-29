Туризм. Украина осталась в зеленом списке ЕС, несмотря на рекорды по COVID-19
Совет Европейского Союза оставил Украину в зеленом списке стран, для граждан которых рекомендуется снять временные ограничения на поездки в ЕС. Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Совет ЕС оставил Украину в списке, несмотря на ее рекордную заболеваемость коронавирусом. Кроме того, в список добавили Аргентину, Колумбию, Намибию и Перу.
Зеленый список ЕС пересматривают каждые две недели. Включение в него не означает автоматической возможности въезда на территорию всех государств-членов ЕС, ведь решение Совета ЕС носит рекомендательный характер для государств-членов.
Государства ЕС сами принимают окончательное решение о включении третьих стран в национальные зеленые перечни, учитывая эпидемическую ситуацию в своей стране. Посмотреть условия въезда в страны ЕС и другие страны мира можно на портале TripAdvisor от Министерства иностранных дел.
- Украина находится в зеленом списке ЕС с 15 июля. 19 октября на фоне роста заболеваемости COVID-19 в МИД рассказали, какие могут быть последствия исключения Украины из зеленого списка.
- Сейчас в Украине – сильнейшая волна заболеваемости коронавирусом за все время эпидемии. На этой неделе дважды фиксировали суточные рекорды заболеваемости и один раз – смертности.
Читайте также: "Это не страшилки". Зеленский призвал выключить соцсети, включить мозг и вакцинироваться
Комментарии