Коронавирус. В Украине новый рекорд по заболевшим за сутки – почти 27 000 новых случаев
Вчера, 28 октября, в Украине выявили 26 870 новых случаев инфицирования коронавирусом (днем ранее – 26 071), 648 пациентов с COVID-19 умерли (сутками ранее – 576). Данные опубликованы пресс-службой Министерства здравоохранения.
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Среди заболевших – 1824 ребенка и 491 медик. Госпитализированы 5463 человека (сутками ранее – 5366), выздоровели 9784 пациента (днем ранее – 10 006).
Официально за 28 октября сделано 142 277 тестов на коронавирус (151 504 сутками ранее).
За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 2 878 674 заболевших, 2 421 495 пациентов выздоровели, 66 852 человека умерли. Проведено более 14,2 млн ПЦР-тестов.
Больше всего заболевших COVID-19 за сутки в Киеве, Днепропетровской, Одесской, Львовской и Харьковской областях.
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- В Украине красная зона карантина действует в Сумской, Херсонской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Николаевской и Ровенской областях. 30 октября красную зону введут еще в семи областях, а с 1 ноября – Киев.
- На прошлой и на этой неделе были рекорды по вакцинации от коронавируса. Украинцы начали массово вакцинироваться на фоне роста заболеваемости коронавируса, ограничений для людей без COVID-сертификатов в красных зонах и сфере межобластных поездок.
- 26 октября 2021 года в Украине было зафиксировано максимальное число умерших от коронавируса за сутки – 734 человека.
- Вчера, 28 октября, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в начале ноября суточная смертность от COVID-19 в Украине может достичь 1000 человек.
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