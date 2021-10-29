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Коронавирус. В Украине новый рекорд по заболевшим за сутки – почти 27 000 новых случаев

Цей матеріал також доступний українською
29.10.2021, 08:20
Коронавирус. В Украине новый рекорд по заболевшим за сутки – почти 27 000 новых случаев - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

Вчера, 28 октября, в Украине выявили 26 870 новых случаев инфицирования коронавирусом (днем ранее – 26 071), 648 пациентов с COVID-19 умерли (сутками ранее – 576). Данные опубликованы пресс-службой Министерства здравоохранения. 

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Среди заболевших – 1824 ребенка и 491 медик. Госпитализированы 5463 человека (сутками ранее – 5366), выздоровели 9784 пациента (днем ранее – 10 006).

Официально за 28 октября сделано 142 277 тестов на коронавирус (151 504 сутками ранее).

За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 2 878 674 заболевших, 2 421 495 пациентов выздоровели, 66 852 человека умерли. Проведено более 14,2 млн ПЦР-тестов.

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки в Киеве, Днепропетровской, Одесской, Львовской и Харьковской областях.

Новость дополняется...

Денис Юдин
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коронавирус COVID-19
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