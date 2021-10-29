Коронавирус. В Украине новый рекорд по заболевшим за сутки – почти 27 000 новых случаев

Вчера, 28 октября, в Украине выявили 26 870 новых случаев инфицирования коронавирусом (днем ранее – 26 071), 648 пациентов с COVID-19 умерли (сутками ранее – 576). Данные опубликованы пресс-службой Министерства здравоохранения.

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Среди заболевших – 1824 ребенка и 491 медик. Госпитализированы 5463 человека (сутками ранее – 5366), выздоровели 9784 пациента (днем ранее – 10 006).

Официально за 28 октября сделано 142 277 тестов на коронавирус (151 504 сутками ранее).

За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 2 878 674 заболевших, 2 421 495 пациентов выздоровели, 66 852 человека умерли. Проведено более 14,2 млн ПЦР-тестов.

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки в Киеве, Днепропетровской, Одесской, Львовской и Харьковской областях.

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Денис Юдин

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