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В начале ноября в Украине может быть до 1000 умерших от коронавируса в сутки – Данилов

Цей матеріал також доступний українською
29.10.2021, 07:52
В начале ноября в Украине может быть до 1000 умерших от коронавируса в сутки – Данилов - Фото
Алексей Данилов (Фото: пресс-служба Офиса президента)

В начале ноября суточная смертность от коронавируса в Украине может достичь 1000 человек. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телеканала 1+1.

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"Я не хочу никого пугать, но, к большому сожалению, с учетом того, что у нас сегодня есть, 1000 умерших от ковида в первых числах ноября у нас с вами может быть", – заявил Данилов.

Чтобы остановить это, нужно идти и вакцинироваться, подчеркнул Данилов. "Нет другой защиты", – уверен секретарь СНБО.

Тех, кто не хочет вакцинироваться, Данилов призвал не выходить из дома и не создавать опасность для других людей.

Денис Юдин
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вакцинация смертность Алексей Данилов коронавирус COVID-19
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