В начале ноября в Украине может быть до 1000 умерших от коронавируса в сутки – Данилов
29.10.2021, 07:52
Алексей Данилов (Фото: пресс-служба Офиса президента)
В начале ноября суточная смертность от коронавируса в Украине может достичь 1000 человек. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телеканала 1+1.
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"Я не хочу никого пугать, но, к большому сожалению, с учетом того, что у нас сегодня есть, 1000 умерших от ковида в первых числах ноября у нас с вами может быть", – заявил Данилов.
Чтобы остановить это, нужно идти и вакцинироваться, подчеркнул Данилов. "Нет другой защиты", – уверен секретарь СНБО.
Тех, кто не хочет вакцинироваться, Данилов призвал не выходить из дома и не создавать опасность для других людей.
- В Украине красная зона карантина действует в Сумской, Херсонской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Николаевской и Ровенской областях. 30 октября красную зону введут еще в семи областях, а с 1 ноября – Киев.
- На прошлой и на этой неделе были рекорды по вакцинации от коронавируса. Украинцы начали массово вакцинироваться на фоне роста заболеваемости коронавируса, ограничений для людей без COVID-сертификатов в красных зонах и сфере межобластных поездок.
- 26 октября 2021 года в Украине было зафиксировано максимальное число умерших от коронавируса за сутки – 734 человека.
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