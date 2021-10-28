Коронавирус. Киев официально переходит в красную зону карантина с 1 ноября
Киев официально входит в красную зону карантина. Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в своем Telegram-канале.
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Решение о переходе было принято на внеочередном заседании Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, написал он.
"По результатам Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 01 ноября 2021 красный уровень эпидемической опасности на территории города Киева", – говорится в сообщении Немчинова.
В пресс-службе Минздрава напомнили, что в красной зоне запрещены:
- работа заведений общепита, кроме адресной доставки и заказов навынос,
- работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров и т.п.
- работа учебных заведений, кроме детских садов и начальных классов школ,
- работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров,
- проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей,
- работа заведений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведение кино- и видеосъемки.
Ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей заведений вакцинированы.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявлял об усилении карантина в столице с 1 ноября. Он отмечал, что общественный транспорт закрывать не будут. Но пассажиры обязаны иметь COVID-сертификат или негативный ПЦР-тест. Проверять документы будут не на входе, а избирательно группы правоохранителей.
Также Кличко заявил, что с 1 ноября школьники 1-11 класса будут учиться дистанционно. Так школы будут работать до улучшения эпидемической ситуации. Детские сады продолжат работать, если вакцинированы 100% персонала.
- Сейчас красная зона карантина действует в Сумской, Херсонской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Николаевской и Ровенской областях.
- В субботу, 30 октября красную зону введут еще в семи областях: Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Хмельницкой и Черниговской.
- Сегодня мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что с 30 октября Львов будет жить по правилам красной зоны.
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