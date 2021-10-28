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Коронавирус. Киев официально переходит в красную зону карантина с 1 ноября

Цей матеріал також доступний українською
28.10.2021, 17:29
Коронавирус. Киев официально переходит в красную зону карантина с 1 ноября - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Киев официально входит в красную зону карантина. Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в своем Telegram-канале.

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Решение о переходе было принято на внеочередном заседании Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, написал он.

 "По результатам Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 01 ноября 2021 красный уровень эпидемической опасности на территории города Киева", – говорится в сообщении Немчинова.

В пресс-службе Минздрава напомнили, что в красной зоне запрещены:

  • работа заведений общепита, кроме адресной доставки и заказов навынос,
  • работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров и т.п.
  • работа учебных заведений, кроме детских садов и начальных классов школ,
  • работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров,
  • проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей,
  • работа заведений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведение кино- и видеосъемки.

Ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей заведений вакцинированы

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявлял об усилении карантина в столице с 1 ноября. Он отмечал, что общественный транспорт закрывать не будут. Но пассажиры обязаны иметь COVID-сертификат или негативный ПЦР-тест. Проверять документы будут не на входе, а избирательно группы правоохранителей.  

Также Кличко заявил, что с 1 ноября школьники 1-11 класса будут учиться дистанционно. Так школы будут работать до улучшения эпидемической ситуации. Детские сады продолжат работать, если вакцинированы 100% персонала.

Скриншот: Олег Немчинов/Telegram

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Елизавета Кумбер
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киев ограничения карантин коронавирус красная зона   COVID-19
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