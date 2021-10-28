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Коронавирус. Во Львове вводят строгий карантин с 30 октября: что запретят

Цей матеріал також доступний українською
28.10.2021, 17:13
Коронавирус. Во Львове вводят строгий карантин с 30 октября: что запретят - Фото
Андрей Садовый (Фото: пресс-служба Кабмина)

С субботы, 30 октября, Львов будет жить по правилам красной зоны эпидопасности в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый на брифинге.

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"Львов переходит в совершенно иной ритм жизни", – сказал Садовый.

В городе прекратят работу учреждения культуры, запретят концерты и другие массовые мероприятия.

Как отметил мэр, магазины с продуктами первой необходимости и аптеки продолжат работать, там будут проводить температурный скрининг посетителей.

Кафе и рестораны смогут продолжить работу, если все их работники получили по две дозы вакцины, а посетители – либо вакцинированы, либо имеют отрицательный результат ПЦР-теста.

"Если есть нарушения, то заведение автоматически закрывают", – сказал Садовый.

С 1 ноября школьники Львова уходят на две недели на дистанционное обучение, детские сады продолжат работу.

Садовый рассказал о состоявшемся совете епископов. Священники рекомендуют прихожанам оставаться дома и смотреть службы онлайн. Для тех, кто хочет прийти в церковь – службы рекомендовано проводить на открытом воздухе.

На странице Садового в Facebook говорится:  

- общественный транспорт может перевозить в пределах 50% пассажиров от общей пассажировместимости; вакцинация для водителей и контролеров обязательна; все льготники, кроме участников боевых действий могут бесплатно пользоваться транспортом с 11:00 до 16:00;

- доступ к непродовольственным магазинам и товарам разрешен только для вакцинированных посетителей;

- заведения и предприятия, предоставляющие сервисные услуги, могут работать только при полной вакцинации работников и заполненности помещений не более чем на 50% (продажа техники и т.п.);

- заведения общепита работают только при полной вакцинации работников и посетителей; не более четырех человек за столиком и до 50% заполненности помещений.

- заведения спорта: разрешены только индивидуальные занятия при полной вакцинации работников и посетителей.

"Мониторинговые группы вместе с полицией будут активно проверять соблюдение всех правил. Нарушители будут закрыты. Все должны жить и работать на равных условиях", – говорится в сообщении мэра Львова.

Коронавирус. Во Львове вводят строгий карантин с 30 октября: что запретят

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Наталия Медведева
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