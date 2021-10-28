В Киеве вводят строгий карантин: нужны будут COVID-сертификаты или ПЦР-тесты
В Киеве ужесточают карантин с 1 ноября в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом. Об этом заявил на брифинге мэр города Виталий Кличко.
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С понедельника, 1 ноября, только с COVID-сертификатом или негативным ПЦР-тестом на коронавирус можно будет работать и посещать:
- заведения общепита;
- отели;
- учреждения соцзащиты;
- спортзалы и фитнесc-клубы;
- ЦНАПы, управления труда и соцзащиты, управления пенсионного фонда;
- массовые мероприятия;
- ТРЦ.
Общественный транспорт закрывать не будут, говорит Кличко. Но пассажиры обязаны иметь COVID-сертификат или негативный ПЦР-тест. Проверять документы будут не на входе, а избирательно группы правоохранителей.
Также Кличко заявил, что с 1 ноября школьники 1-11 класса будут учиться дистанционно. Так школы будут работать до улучшения эпидемической ситуации. Детские сады продолжат работать, если вакцинированы 100% персонала.
Кличко отметил, что эти ограничения столичные власти вводят в рамках своих полномочий, включить же город официально в красную зону карантина может Госкомиссия ТЭБ и ЧС.
"Мы обращаемся к правительству – принять такое решение", – сказал он.
Кличко объяснил, что столичные власти ужесточают карантин, поскольку ситуация с коронавирусом стремительно ухудшается: койки с кислородом третий день подряд заполнены на 66% – это показатель красной зоны.
В целом, говорит мэр, в столице есть 6000 коек для больных коронавирусом: 90% из них оборудованы кислородом, есть 500 аппаратов ИВЛ. Однако койки заполнены почти на 63%, а в отдельных больницах – до 99-100%. Кислород требуется 84% госпитализированным.
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