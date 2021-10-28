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В Киеве вводят строгий карантин: нужны будут COVID-сертификаты или ПЦР-тесты

Цей матеріал також доступний українською
28.10.2021, 15:12
В Киеве вводят строгий карантин: нужны будут COVID-сертификаты или ПЦР-тесты - Фото
Виталий Кличко (Фото: пресс-служба КГГА)

В Киеве ужесточают карантин с 1 ноября в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом. Об этом заявил на брифинге мэр города Виталий Кличко.

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С понедельника, 1 ноября, только с COVID-сертификатом или негативным ПЦР-тестом на коронавирус можно будет работать и посещать:

- заведения общепита;

- отели;

- учреждения соцзащиты;

- спортзалы и фитнесc-клубы;

- ЦНАПы, управления труда и соцзащиты, управления пенсионного фонда;

- массовые мероприятия;

- ТРЦ.

Общественный транспорт закрывать не будут, говорит Кличко. Но пассажиры обязаны иметь COVID-сертификат или негативный ПЦР-тест. Проверять документы будут не на входе, а избирательно группы правоохранителей.  

Также Кличко заявил, что с 1 ноября школьники 1-11 класса будут учиться дистанционно. Так школы будут работать до улучшения эпидемической ситуации. Детские сады продолжат работать, если вакцинированы 100% персонала.

Кличко отметил, что эти ограничения столичные власти вводят в рамках своих полномочий, включить же город официально в красную зону карантина может Госкомиссия ТЭБ и ЧС.

"Мы обращаемся к правительству – принять такое решение", – сказал он.

Кличко объяснил, что столичные власти ужесточают карантин, поскольку ситуация с коронавирусом стремительно ухудшается: койки с кислородом третий день подряд заполнены на 66% – это показатель красной зоны.

В целом, говорит мэр, в столице есть 6000 коек для больных коронавирусом: 90% из них оборудованы кислородом, есть 500 аппаратов ИВЛ. Однако койки заполнены почти на 63%, а в отдельных больницах – до 99-100%. Кислород требуется 84% госпитализированным.

Новость дополняется...

Марк Сировой
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