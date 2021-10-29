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"Это не страшилки". Зеленский призвал выключить соцсети, включить мозг и вакцинироваться

Цей матеріал також доступний українською
29.10.2021, 14:55
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский призвал украинцев выключить соцсети, включить мозг и вакцинироваться против COVID-19. Об этом он сказал сегодня, 29 октября, во время выступления на на Конгрессе местных и региональных властей в Одессе.

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"Я очень прошу, чтобы мы с вами выключили соцсети именно по этому вопросу и включили все мозг. Нужно вакцинироваться. Это не "страшилки" – это действительно единственное решение", – заявил Зеленский.

Он призвал не бояться "страшилок" в СМИ и соцсетях о вакцинации, а бояться самого вируса. Зеленский напомнил, что в начале эпидемии общественность и многие политики возмущались отсутствием вакцины в стране, требовали ее немедленно и начинали свои спичи именно с этой темы.

"Сегодня у меня вопрос: где эти люди?" – сказал президент, упрекнув политиков, что они не используют те же площадки для призывов делать прививки.

Комментируя антирекорды Украины по количеству новых случаев и смертей от коронавируса, Зеленский провел параллель с потерями во время Второй мировой воны. Он отметил, что тогда было по 1500 погибших в сутки – сегодня Второй мировой нет, но Украина ежедневно теряет по 700 человек.

Президент подчеркнул, что выход из этого коллапса один – вакцинация. Он призвал представителей местных властей "засыпать и просыпаться с этой мыслью", чтобы увеличить темпы вакцинации среди населения на местах.

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Оксана Житнюк
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Владимир Зеленский вакцинация коронавирус COVID-19
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