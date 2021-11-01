Киев перешел в красную зону карантина: что запрещено, где нужен COVID-сертификат или тест

Сегодня, 1 ноября, Киев переходит в красную зону карантина из-за ситуации с коронавирусом. Карантин в столице буде жестче, чем в других областях красной зоны, поскольку ограничения вводила как центральная, так и местная власть.

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Транспорт

Проезд в общественном транспорте разрешен при наличии хотя бы желтого COVID-сертификата (об одной дозе вакцины от коронавируса), негативного ПЦР-теста или теста на антиген, который сделан не позже, чем 72 часа назад.

COVID-документы будут проверять выборочно группы правоохранителей. За проезд без них грозит штраф от 17 000 грн.

Работа бизнеса и других учреждений

Могут работать лишь при наличии зеленого COVID-сертификата (о двух дозах вакцины) или негативного теста у 100% работников и посетителей:

- заведения общепита, кроме адресной доставки или работы на вынос;

- развлекательные заведения, кинотеатры, театры и т.д.;

- непродовольственные рынки и магазины;

- спортзалы, бассейны и фитнес-центры;

- проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей без зрителей;

- заведения культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведения кино- и видеосъемки;

- отели и хостелы;

- учреждения соцзащиты, ЦНАПы, управления труда и соцзащиты, управления пенсионного фонда;

- ТРЦ (дети могут посещать ТРЦ только с родителями, которые имеют тест на коронавирус или COVID-сертификат).

Образование

Школьники 1-11 класса будут учиться дистанционно до нормализации эпидемиологической ситуации, говорил мэр Киева Виталий Кличко. Детские садики будут работать в обычном режиме при наличии зеленых COVID-сертификатов или тестов у 100% персонала.

В соответствии с правилами красной зоны карантина, другие учреждения образования могут работать, если 100% сотрудников имеют зеленый COVID-сертификат.

Украинцы начали массово вакцинироваться на фоне введения красных зон карантина, в которых ограничения действуют на людей без COVID-19 сертификата или негативного теста на коронавирус.

На сегодня в красной зоне карантина находится Киев и 15 областей. За прошедшие сутки в Украине выявили более 14 000 заболевших коронавирусом.

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Марк Сировой

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