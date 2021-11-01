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Вакцинация дает результат, Украина вышла на плато по госпитализациям с COVID-19 – Ляшко

Цей матеріал також доступний українською
01.11.2021, 13:16
Вакцинация дает результат, Украина вышла на плато по госпитализациям с COVID-19 – Ляшко - Фото
Виктор Ляшко (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Уровень госпитализации больных коронавирусом находится на плато уже шестой день благодаря темпам вакцинации. Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Виктор Ляшко.

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По его словам, за прошедшую неделю сделано рекордное количество прививок – 1,74 млн, неделей ранее – более 1,5 млн, и эти темпы начинают приносить результаты.

"Шестой день подряд уровень госпитализации в Украине находится на плато после более чем трехмесячного роста", – сказал Ляшко.

Министр отметил, что благодаря вакцинации за последнюю неделю удалось спасти 1238 человек.

  • В октябре в Украине выросло количество желающих привиться. Это происходило на фоне введения в областях красной зоны карантина, в которой ограничения не распространяются на людей с сертификатами о вакцинации или негативными результатами теста на COVID-19.
  • 30 октября в Украине в красную зону из-за ситуации с коронавирусом попали 15 областей, в желтой остались две – Закарпатская и Кировоградская.
  • 1 ноября 2021 года Киев перешел в красную зону карантина.

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Виктория Найдёнова
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Виктор Ляшко вакцинация вакцина прививка госпитализация коронавирус COVID -19
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