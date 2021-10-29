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Кузин о низком уровне вакцинации: Большая проблема – локальные религиозные лидеры

Цей матеріал також доступний українською
29.10.2021, 13:43
Кузин о низком уровне вакцинации: Большая проблема – локальные религиозные лидеры - Фото
Игорь Кузин (скриншот из видео Право на владу)

Замминистра здравоохранения – главный санврач Игорь Кузин рассказал об эпидемической ситуации и "анктивакцинальных настроениях" в регионах. В интервью изданию Гордон он сообщил, что сейчас есть около 30 "проблемных" территориальных общин, и одна из причин тому – локальные религиозные лидеры, выступающие против вакцинации.

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По словам Кузина, сейчас можно выделить около 30 "проблемных" территориальных общин, которые требуют большего внимания в плане эпидемического наблюдения и противоэпидемических мер. Одна из проблем – локальные религиозные лидеры, которые активно выступают против вакцинации.

"Разъяснения и активная коммуникация с людьми не срабатывают, и почти вся община или не хочет вакцинироваться, или полностью игнорирует меры профилактики", – объяснил главный санврач.

Он уточнил, что "антивакцинальные настроения" обычно не транслируют большие церкви – это или какие-то локальные церкви, или, по сути, личное мнение местных религиозных лидеров.

По словам Кузина, Минздрав работает с религиозными организациями, так как понимает особенности вероисповедания. Основной партнер – Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций, который поддерживает вакцинацию: были соответствующие заявления от лидеров, и они публично вакцинировались.

А вот со стороны УПЦ Московского патриархата, по словам Кузина, возникали "определенные проблемы" в коммуникации – с ними довольно сложно работать.

Еще одной проблемой вспышек заболеваемости в территориальный общинах Кузин назвал работу большого количества людей (55-60% населения) на одном предприятии – один завозной случай COVID-19 быстро приводит к поражению всей общины. Такие случаи были в Черновицкой и Харьковской областях.

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Оксана Житнюк
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религия вакцинация пцу коронавирус Игорь Кузин COVID-19
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