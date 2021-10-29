Кузин о низком уровне вакцинации: Большая проблема – локальные религиозные лидеры

Замминистра здравоохранения – главный санврач Игорь Кузин рассказал об эпидемической ситуации и "анктивакцинальных настроениях" в регионах. В интервью изданию Гордон он сообщил, что сейчас есть около 30 "проблемных" территориальных общин, и одна из причин тому – локальные религиозные лидеры, выступающие против вакцинации.

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По словам Кузина, сейчас можно выделить около 30 "проблемных" территориальных общин, которые требуют большего внимания в плане эпидемического наблюдения и противоэпидемических мер. Одна из проблем – локальные религиозные лидеры, которые активно выступают против вакцинации.

"Разъяснения и активная коммуникация с людьми не срабатывают, и почти вся община или не хочет вакцинироваться, или полностью игнорирует меры профилактики", – объяснил главный санврач.

Он уточнил, что "антивакцинальные настроения" обычно не транслируют большие церкви – это или какие-то локальные церкви, или, по сути, личное мнение местных религиозных лидеров.



По словам Кузина, Минздрав работает с религиозными организациями, так как понимает особенности вероисповедания. Основной партнер – Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций, который поддерживает вакцинацию: были соответствующие заявления от лидеров, и они публично вакцинировались.



А вот со стороны УПЦ Московского патриархата, по словам Кузина, возникали "определенные проблемы" в коммуникации – с ними довольно сложно работать.

Еще одной проблемой вспышек заболеваемости в территориальный общинах Кузин назвал работу большого количества людей (55-60% населения) на одном предприятии – один завозной случай COVID-19 быстро приводит к поражению всей общины. Такие случаи были в Черновицкой и Харьковской областях.

В феврале 2021-го Православная церковь Украины обнародовала свою позицию по вакцинации: ПЦУ заявила, что не имеет никаких возражений по поводу вакцинации, она не противоречит ни Божьим заповедям, ни принципам христианской веры.

Митрополит Епифаний заявил, что ПЦУ поддерживает вакцинацию от коронавируса и священники готовы показать это на собственном примере. Священники даже попросили правительство, чтобы служителей церкви внесли в группу риска для первоочередной вакцинации.

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Оксана Житнюк

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