Кличко: Мы боимся взрыва заболеваемости COVID-19. Нам не хватает врачей

В больницах Киева не хватает врачей из-за эпидемии COVID-19, а власти опасаются взрыва заболеваемости, который может парализовать медицинскую систему. Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко в эфире Украина 24.

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"Мы боимся взрыва заболеваемости, который может парализовать медицинскую систему. Что означает взрыв заболеваемости? Количество заболевших будет превышать количество мест в больницах", – сказал Кличко.

Кличко уточнил, что в Киеве готовы 5500 мест в инфекционных отделениях и власти готовы предоставить еще 6000 мест в случае необходимости.

"Самый главный вопрос – а кто будет оказывать помощь? Нам не хватает врачей. Сегодня уже врачи работают на грани", – заявил Кличко.

Мэр добавил, что киевским медикам, которые работают с инфицированными коронавирусом, доплачивают – в среднем они получают 30 000 – 40 000 грн. Также, по его словам, в 90% больниц столицы есть кислород и они полностью обеспечены оборудованием.

По словам Кличко, в Киеве остается угроза нехватки врачей для больных COVID-19. Тенденция – очень опасная, отметил мэр.

Сегодня в красной зоне карантина находится Киев и 15 областей. За прошедшие сутки в Украине выявили более 14 000 заболевших коронавирусом.

Украинцы начали массово вакцинироваться на фоне введения красных зон карантина, в которых ограничения действуют на людей без COVID-сертификата или негативного теста на коронавирус. За неделю в Украине вакцинировали больше людей, чем за весь июнь.

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Елизавета Кумбер

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