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Коронавирус. За сутки выявили более 23 000 новых заболевших, Киев вышел на первое место

Цей матеріал також доступний українською
03.11.2021, 08:28
Коронавирус. За сутки выявили более 23 000 новых заболевших, Киев вышел на первое место - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

За сутки 2 ноября в Украине выявили 23 393 заболевших COVID-19 (днем ранее – 19 455). Больше всего инфицированных коронавирусом – в Киеве (2024 за сутки), Днепропетровской (1935), Одесской (1858), Запорожской (1558) и Харьковской (1374) областях, говорится в данных Минздрава.

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За сутки в Украине умерли 720 инфицированных COVID-19 (днем ранее – 700), выздоровели – 11 937 (12 639), были госпитализированы – 5935 (3188).

Официально сделали 157 503 теста на коронавирус (133 592): методом ПЦР – 73 461 (56 930), ИФА – 21 106 (19 553), экспресс-тестов – 62 936 (57 109).

На утро 3 ноября в Украине выявили 2 979 086 заболевших за все время эпидемии COVID-19. Умерли 69 447 заразившихся, выздоровели – 2 466 674.

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Заболеваемость коронавирусом в Киеве и областях:

Киев – 2024 больных COVID-19 за сутки (днем ранее – 1738);
Винницкая область – 633 (342);
Волынская – 679 (640);
Днепропетровская – 1935 (1621);
Донецкая – 1077 (741);
Житомирская – 660 (225);
Закарпатская – 330 (269);
Запорожская – 1558 (1341);
Ивано-Франковская – 486 (296);
Киевская – 934 (810);
Кировоградская – 119 (74);
Луганская – 569 (431);
Львовская – 1178 (1104);
Николаевская – 725 (710);
Одесская – 1858 (1908);
Полтавская – 1127 (1065);
Ровенская – 975 (757);
Сумская – 1156 (570);
Тернопольская – 623 (497);
Харьковская – 1374 (1337);
Херсонская – 600 (795);
Хмельницкая – 1084 (446);
Черкасская – 882 (742);
Черновицкая – 543 (649);
Черниговская – 264 (347).

Нет данных из временно оккупированного Крыма и части Донбасса.

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Марк Сировой
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Украина киев коронавирус COVID-19 области
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