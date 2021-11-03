Коронавирус. За сутки выявили более 23 000 новых заболевших, Киев вышел на первое место

За сутки 2 ноября в Украине выявили 23 393 заболевших COVID-19 (днем ранее – 19 455). Больше всего инфицированных коронавирусом – в Киеве (2024 за сутки), Днепропетровской (1935), Одесской (1858), Запорожской (1558) и Харьковской (1374) областях, говорится в данных Минздрава.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

За сутки в Украине умерли 720 инфицированных COVID-19 (днем ранее – 700), выздоровели – 11 937 (12 639), были госпитализированы – 5935 (3188).

Официально сделали 157 503 теста на коронавирус (133 592): методом ПЦР – 73 461 (56 930), ИФА – 21 106 (19 553), экспресс-тестов – 62 936 (57 109).

На утро 3 ноября в Украине выявили 2 979 086 заболевших за все время эпидемии COVID-19. Умерли 69 447 заразившихся, выздоровели – 2 466 674.

Читайте также: Украинские ученые создали кандидата в вакцины от коронавируса. Препарат тестируют в Польше

Заболеваемость коронавирусом в Киеве и областях:

Киев – 2024 больных COVID-19 за сутки (днем ранее – 1738);

Винницкая область – 633 (342);

Волынская – 679 (640);

Днепропетровская – 1935 (1621);

Донецкая – 1077 (741);

Житомирская – 660 (225);

Закарпатская – 330 (269);

Запорожская – 1558 (1341);

Ивано-Франковская – 486 (296);

Киевская – 934 (810);

Кировоградская – 119 (74);

Луганская – 569 (431);

Львовская – 1178 (1104);

Николаевская – 725 (710);

Одесская – 1858 (1908);

Полтавская – 1127 (1065);

Ровенская – 975 (757);

Сумская – 1156 (570);

Тернопольская – 623 (497);

Харьковская – 1374 (1337);

Херсонская – 600 (795);

Хмельницкая – 1084 (446);

Черкасская – 882 (742);

Черновицкая – 543 (649);

Черниговская – 264 (347).

Нет данных из временно оккупированного Крыма и части Донбасса.

Читайте также: Кличко: Мы боимся взрыва заболеваемости COVID-19. Нам не хватает врачей

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.