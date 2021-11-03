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Украинские ученые создали кандидата в вакцины от коронавируса. Препарат тестируют в Польше

Цей матеріал також доступний українською
03.11.2021, 07:57
Украинские ученые создали кандидата в вакцины от коронавируса. Препарат тестируют в Польше - Фото
Андрей Сибирный (скриншот видео Команда Козицького, YouTube)

Украинские ученые создали кандидата в вакцины от коронавируса на дрожжах, препарат тестируют на мышах на иммуногенность в Польше, где есть подходящие лаборатории. Об этом сообщает Радио Свобода.

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Отмечается, что кандидата в вакцины разработали специалисты львовского Института биологии клетки НАН. В прошлом году они получили 10 млн грн гранта на разработку вакцины – и создали продуценты вирусных белков на основе дрожжей.

Этот препарат являет собой белок или несколько белков коронавируса, в первую очередь белок "шипа", объясняет глава Института академик Андрей Сибирный. По его словам, самое важное, чтобы в препарате был тот участок, которым вирус хватается за рецептор человеческих клеток в альвеолах легких.

"Вдобавок, мы еще синтезируем на специальных дрожжах, гуманизированных, которые модифицируют белки, еще другие белки коронавируса. Эта смесь будет более эффективно действовать, вызывая появление антител. Мы надеемся, что получили вирусоподобные частицы, неинфекционные, потому что там нет нуклеиновой кислоты", – отмечает специалист.

Сибирный верит, что препарат иммуногенен и эффективен. Сейчас его проверяют на иммуногенность в Гданьске на обычных мышах, результат будет через две-три недели. Затем планируется провести в Кракове проверку на трансгенных мышах, которые уязвимы к человеческому коронавирусу.

"Сейчас зависим от результата. На проверке вакцины на мышах наш проект завершается. Далее – следующий этап. Очень сомневаюсь, что Украина доведет дело с нашей разработкой, если она будет успешной, на выпуск очищенных белков. Потому что это дорого и нет технологии. Вакцину нужно зарегистрировать, а получить международный сертификат очень сложно. Китай этого до сих пор не может сделать", – говорит Сибирный.

Журналисты же отмечают: пока идут исследования в Польше, львовские ученые подали на грант еще одну научную работу – кандидата в вакцины от коронавируса на основе гуманизированных дрожжей, что можно изготовить как спрей, микстуру или таблетки.

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Марк Сировой
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