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Коронавирус. Еще три области могут попасть в красную зону на этой неделе – КШЭ

Цей матеріал також доступний українською
02.11.2021, 13:27
Коронавирус. Еще три области могут попасть в красную зону на этой неделе – КШЭ - Фото
Юрий Ганиченко (Скриншот из видео UA:Перший)

На этой неделе еще три области – Волынская, Харьковская и Тернопольская – могут перейти в красную зону карантина из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщил на брифинге руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.

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Он отметил, что в Волынской и Харьковской областях уже давно наблюдается уровень заболеваемости, приближенный к показателям красной зоны карантина.

В Тернопольской области не настолько высокий уровень заболеваемости, добавил он. Но уточнил – чтобы взять под контроль распространение инфекции, в регионе необходимо наращивать темпы тестирования.

По его словам, на следующей неделе в красной зоне может оказаться и Черкасская область.

Ганиченко напомнил, сегодня в желтой зоне только две области – Закарпатская и Кировоградская, а в красной – 15 регионов и Киев.

СПРАВКА. В красной зоне карантина запрещены работа общепита, ТРЦ, кинотеатров, театров, учебных заведений, работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров, а также проведение массовых мероприятий. Ограничения не распространяются на людей с зеленым COVID-сертификатом.
Статистика: пресс-служба Минздрава

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Елизавета Кумбер
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Киевская школа экономики коронавирус красная зона желтая зона оранжевая зона Юрий Ганиченко
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