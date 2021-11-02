Коронавирус. Еще три области могут попасть в красную зону на этой неделе – КШЭ
На этой неделе еще три области – Волынская, Харьковская и Тернопольская – могут перейти в красную зону карантина из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщил на брифинге руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.
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Он отметил, что в Волынской и Харьковской областях уже давно наблюдается уровень заболеваемости, приближенный к показателям красной зоны карантина.
В Тернопольской области не настолько высокий уровень заболеваемости, добавил он. Но уточнил – чтобы взять под контроль распространение инфекции, в регионе необходимо наращивать темпы тестирования.
По его словам, на следующей неделе в красной зоне может оказаться и Черкасская область.
Ганиченко напомнил, сегодня в желтой зоне только две области – Закарпатская и Кировоградская, а в красной – 15 регионов и Киев.
- За последние сутки в Украине зафиксировали 19 455 новых случаев COVID-19. Из них в Харьковской области - 1337 случаев, в Волынской - 640, а в Тернопольской - 497.
- По данным опроса группы Рейтинг, сегодня 43% украинцев не готовы вакцинироваться от COVID-19. В июле таких было 53%.
- Глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что вакцинация позволила выйти на плато по госпитализациям.
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