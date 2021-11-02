Коронавирус. За сутки выявили под 20 000 заболевших: лидеры – Одесская область и Киев

За прошедшие сутки, 1 ноября, в Украине выявили 19 455 заболевших COVID-19 (днем ранее – 13 936). Больше всего случаев коронавируса – в Одесской области (1905), Киеве (1738), Днепропетровской (1621), Запорожской (1341) и Харьковской (1337) областях, сообщает пресс-служба Минздрава.

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Вчера в Украине умерли 700 больных COVID-19 (днем ранее – 298), выздоровели – 12 639 (5885), были госпитализированы – 3188 (3828).

По всей стране сделали 133 592 теста на коронавирус (63 343): методом ПЦР – 56 930 (29 021), ИФА – 19 553 (7648), экспресс-тестов – 57 109 (26 674).

На утро 2 ноября в Украине выявили 2 955 693 заболевших COVID-19 за все время эпидемии. Умерли 68 727 инфицированных, выздоровели – 2 454 737.

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Заболеваемость коронавирусом в Киеве и областях:

Киев – 1738 больных COVID-19 за сутки (днем ранее – 495);

Винницкая область – 342 (298);

Волынская – 640 (397);

Днепропетровская – 1621 (867);

Донецкая – 741 (322);

Житомирская – 225 (827);

Закарпатская – 269 (118);

Запорожская – 1341 (895);

Ивано-Франковская – 296 (344);

Киевская – 810 (396);

Кировоградская – 74 (74);

Луганская – 431 (110);

Львовская – 1104 (1166);

Николаевская – 710 (864);

Одесская – 1908 (1281);

Полтавская – 1065 (259);

Ровенская – 757 (455);

Сумская – 570 (573);

Тернопольская – 497 (398);

Харьковская – 1337 (1227);

Херсонская – 795 (828);

Хмельницкая – 446 (693);

Черкасская – 742 (270);

Черновицкая – 649 (424);

Черниговская – 347 (355).

Нет данных по временно оккупированному Крыму и части Донбасса.

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Марк Сировой

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