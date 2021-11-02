Коронавирус. За сутки выявили под 20 000 заболевших: лидеры – Одесская область и Киев
За прошедшие сутки, 1 ноября, в Украине выявили 19 455 заболевших COVID-19 (днем ранее – 13 936). Больше всего случаев коронавируса – в Одесской области (1905), Киеве (1738), Днепропетровской (1621), Запорожской (1341) и Харьковской (1337) областях, сообщает пресс-служба Минздрава.
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Вчера в Украине умерли 700 больных COVID-19 (днем ранее – 298), выздоровели – 12 639 (5885), были госпитализированы – 3188 (3828).
По всей стране сделали 133 592 теста на коронавирус (63 343): методом ПЦР – 56 930 (29 021), ИФА – 19 553 (7648), экспресс-тестов – 57 109 (26 674).
На утро 2 ноября в Украине выявили 2 955 693 заболевших COVID-19 за все время эпидемии. Умерли 68 727 инфицированных, выздоровели – 2 454 737.
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Заболеваемость коронавирусом в Киеве и областях:
Киев – 1738 больных COVID-19 за сутки (днем ранее – 495);
Винницкая область – 342 (298);
Волынская – 640 (397);
Днепропетровская – 1621 (867);
Донецкая – 741 (322);
Житомирская – 225 (827);
Закарпатская – 269 (118);
Запорожская – 1341 (895);
Ивано-Франковская – 296 (344);
Киевская – 810 (396);
Кировоградская – 74 (74);
Луганская – 431 (110);
Львовская – 1104 (1166);
Николаевская – 710 (864);
Одесская – 1908 (1281);
Полтавская – 1065 (259);
Ровенская – 757 (455);
Сумская – 570 (573);
Тернопольская – 497 (398);
Харьковская – 1337 (1227);
Херсонская – 795 (828);
Хмельницкая – 446 (693);
Черкасская – 742 (270);
Черновицкая – 649 (424);
Черниговская – 347 (355).
Нет данных по временно оккупированному Крыму и части Донбасса.
- Сейчас в красной зоне карантина находится Киев и 15 областей. В Киеве карантин строже, COVID-сертификат об одной дозе вакцины или негативный тест на коронавирус нужен для проезда в транспорте, все школы работают дистанционно. Мэр столицы Виталий Кличко говорит, что Киев может месяц пробыть в красной зоне карантина.
- Украина ставит рекорды по вакцинации на фоне роста заболеваемости коронавирусом и ограничений в красных зонах для людей без COVID-сертификатов или тестов на коронавирус.
- Глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что вакцинация позволила выйти на плато по госпитализациям больных коронавирусом.
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