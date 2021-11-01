По прогнозам, Киев останется в красной зоне на месяц – Кличко

Киев, согласно прогнозам, на месяц останется в красной зоне эпидопасности в связи с распространением коронавируса. Об этом сказал мэр Киева Виталий Кличко в эфире Украина 24.

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Мэр отметил, что продолжительность локдауна в Киеве будет зависеть от количества заболевающих COVID-19, от заполненности коек в больницах.

"Специалисты говорят, что, приблизительно, это может длиться на протяжении месяца", – сказал Кличко.

По словам мэра, если на протяжении двух-трех недель динамика по ключевым критериям эпидемической ситуации покажет тенденцию к снижению, то столичная власть рекомендует понизить статус до оранжевой зоны.

"Но к сожалению, на сегодняшний день пока такой тенденции нет", – сказал мэр Киева и добавил, что по словам вирусологов, пик этой волны эпидемии еще не достигнут.

Украинцы начали массово вакцинироваться на фоне введения красных зон карантина, в которых ограничения действуют на людей без COVID-сертификата или негативного теста на коронавирус.

На сегодня в красной зоне карантина находится Киев и 15 областей. За прошедшие сутки в Украине выявили более 14 000 заболевших коронавирусом.

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Наталия Медведева

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