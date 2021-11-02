В ближайшие недели ситуация с коронавирусом стабилизируется – Шмыгаль

На этой и следующей неделе ситуация с заболеваемостью коронавирусом стабилизируется. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на брифинге в Запорожской области.

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"На прошлой и этой неделе мы видим все антирекорды. Мы убеждены, что на этой и следующей неделе будет стабилизация ситуации, потому что введены красные зоны в 15 областях, они дают свой результат", – заявил Шмигаль.

Он отметил, что чрезвычайно увеличивается уровень вакцинации, а также работают карантинные ограничения.

"Поэтому мы ожидаем улучшения ситуации с заболеваемостью, но без вакцинации пандемию преодолеть невозможно", – добавил премьер.

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Владислава Михайленко

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