В ближайшие недели ситуация с коронавирусом стабилизируется – Шмыгаль
На этой и следующей неделе ситуация с заболеваемостью коронавирусом стабилизируется. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на брифинге в Запорожской области.
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"На прошлой и этой неделе мы видим все антирекорды. Мы убеждены, что на этой и следующей неделе будет стабилизация ситуации, потому что введены красные зоны в 15 областях, они дают свой результат", – заявил Шмигаль.
Он отметил, что чрезвычайно увеличивается уровень вакцинации, а также работают карантинные ограничения.
"Поэтому мы ожидаем улучшения ситуации с заболеваемостью, но без вакцинации пандемию преодолеть невозможно", – добавил премьер.
- Сейчас в красной зоне карантина находится Киев и 15 областей. В Киеве карантин строже, COVID-сертификат об одной дозе вакцины или негативный тест на коронавирус нужен для проезда в транспорте, все школы работают дистанционно. Мэр столицы Виталий Кличко говорит, что Киев может месяц пробыть в красной зоне карантина.
- Украина ставит рекорды по вакцинации на фоне роста заболеваемости и ограничений в красных зонах для невакцинированных.
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