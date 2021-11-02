UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В ближайшие недели ситуация с коронавирусом стабилизируется – Шмыгаль

Цей матеріал також доступний українською
02.11.2021, 15:39
В ближайшие недели ситуация с коронавирусом стабилизируется – Шмыгаль - Фото
Денис Шмыгаль (Фото: пресс-служба Кабмина)

На этой и следующей неделе ситуация с заболеваемостью коронавирусом стабилизируется. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на брифинге в Запорожской области.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"На прошлой и этой неделе мы видим все антирекорды. Мы убеждены, что на этой и следующей неделе будет стабилизация ситуации, потому что введены красные зоны в 15 областях, они дают свой результат", – заявил Шмигаль.

Он отметил, что чрезвычайно увеличивается уровень вакцинации, а также работают карантинные ограничения.

"Поэтому мы ожидаем улучшения ситуации с заболеваемостью, но без вакцинации пандемию преодолеть невозможно", – добавил премьер.

Читайте также: Коронавирус. Еще три области могут попасть в красную зону на этой неделе – КШЭ

Владислава Михайленко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
премьер-министр вакцинация вакцина Денис Шмыгаль коронавирус COVID-19
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 