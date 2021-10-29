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Савченко вручили подозрение за использование поддельного COVID-сертификата

Цей матеріал також доступний українською
29.10.2021, 18:33
Савченко вручили подозрение за использование поддельного COVID-сертификата - Фото
Надежда Савченко (Скриншот видео Youtube/Украина 24)

Бывшему народному депутату Надежде Савченко и ее сестре Вере вручили подозрение за использование поддельного COVID-сертификата, с которым они пытались попасть в Украину. Об этом написал в Facebook министр внутренних дел Денис Монастырский.

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Сообщая о вручении Савченко подозрения, Монастырский отметил, что по всей стране работают специальные мобильные группы, проверяющие на подлинность COVID-сертификаты и ПЦР-тесты.

"Пограничники используют специальное оборудование, которое выявляет такие фейковые документы. Только за эту неделю по фактам подделки результатов ПЦР-тестов, сертификатов о вакцинации от COVID-19, начато 59 уголовных производств", – отметил глава МВД.

В то же время глава правоохранительного комитета Верховной Рады Сергей Ионушас сообщил, что на внеочередном заседании комитета (запланировано на 1 ноября) нардепы намерены рассмотреть законопроект №6084, в соответствии с положениями которого предусмотрена специальная уголовная ответственность за изготовление, распространение и использование поддельных COVID-сертификатов и справок по вакцинации.

СПРАВКА. Часть 4 статьи 358 УК Украины "Использование заведомо поддельного документа" карается штрафом до пятидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (в 2021 году это 56 750 грн) или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до двух лет.

Савченко вручили подозрение за использование поддельного COVID-сертификата

Савченко вручили подозрение за использование поддельного COVID-сертификата
  • 22 октября Савченко с сестрой в аэропорту Борисполь пытались использовать фальшивые сертификаты. Они возвращались из Турции. Полиция завела дело об использовании поддельных документов (ч.4 статья 358 УК).
  • Министр внутренних дел Денис Монастырский подтвердил, что Савченко пыталась попасть в Украину из Турции с поддельным COVID-сертификатом и пообещал жесткую реакцию на подобные случаи.
  • Савченко заявила, что не пользовалась поддельным сертификатом.
Наталия Медведева
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Надежда Савченко подделка документов Денис Монастырский коронавирус COVID-сертификат
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