Савченко вручили подозрение за использование поддельного COVID-сертификата
Бывшему народному депутату Надежде Савченко и ее сестре Вере вручили подозрение за использование поддельного COVID-сертификата, с которым они пытались попасть в Украину. Об этом написал в Facebook министр внутренних дел Денис Монастырский.
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Сообщая о вручении Савченко подозрения, Монастырский отметил, что по всей стране работают специальные мобильные группы, проверяющие на подлинность COVID-сертификаты и ПЦР-тесты.
"Пограничники используют специальное оборудование, которое выявляет такие фейковые документы. Только за эту неделю по фактам подделки результатов ПЦР-тестов, сертификатов о вакцинации от COVID-19, начато 59 уголовных производств", – отметил глава МВД.
В то же время глава правоохранительного комитета Верховной Рады Сергей Ионушас сообщил, что на внеочередном заседании комитета (запланировано на 1 ноября) нардепы намерены рассмотреть законопроект №6084, в соответствии с положениями которого предусмотрена специальная уголовная ответственность за изготовление, распространение и использование поддельных COVID-сертификатов и справок по вакцинации.
- 22 октября Савченко с сестрой в аэропорту Борисполь пытались использовать фальшивые сертификаты. Они возвращались из Турции. Полиция завела дело об использовании поддельных документов (ч.4 статья 358 УК).
- Министр внутренних дел Денис Монастырский подтвердил, что Савченко пыталась попасть в Украину из Турции с поддельным COVID-сертификатом и пообещал жесткую реакцию на подобные случаи.
- Савченко заявила, что не пользовалась поддельным сертификатом.
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