Диана Панченко, Киркоров и другие: президент утвердил санкции СНБО против 198 медиа-персон

Президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие санкции СНБО в отношении 198 физических лиц, в основном медиа-персон с гражданством страны-агрессора.

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В списке попавших под санкции украинские телеведущие Жанна Бадоева и Диана Панченко (последняя сейчас снимает пропагандистские ролики на оккупированных Россией территориях Украины).

Персональные санкции введены в отношении эстрадных исполнителей Ирины Аллегровой, Ларисы Долиной, Виктории Дайнеко, Филиппа Киркорова, Дмитрия Билана, Александра Буйнова, Юрия Лозы, актеров Дмитрия Дюжева, Дмитрия Харатьяна, а также ряд пропагандистов и блогеров.

В отношении этих лиц вводится полный пакет персональных санкций на 10 лет.

2 декабря 2022 года Зеленский ввел в действие персональные санкции СНБО, в том числе в отношении ряда функционеров УПЦ МП.

Сергій Бережний

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