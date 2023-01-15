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Диана Панченко, Киркоров и другие: президент утвердил санкции СНБО против 198 медиа-персон

Цей матеріал також доступний українською
15.01.2023, 16:42
Диана Панченко, Киркоров и другие: президент утвердил санкции СНБО против 198 медиа-персон - Фото
Диана Панченко (скриншот с видео)

Президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие санкции СНБО в отношении 198 физических лиц, в основном медиа-персон с гражданством страны-агрессора. 

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В списке попавших под санкции украинские телеведущие Жанна Бадоева и Диана Панченко (последняя сейчас снимает пропагандистские ролики на оккупированных Россией территориях Украины).

Персональные санкции введены в отношении эстрадных исполнителей Ирины Аллегровой, Ларисы Долиной, Виктории Дайнеко, Филиппа Киркорова, Дмитрия Билана, Александра Буйнова, Юрия Лозы, актеров Дмитрия Дюжева, Дмитрия Харатьяна, а также ряд пропагандистов и блогеров.

В отношении этих лиц вводится полный пакет персональных санкций на 10 лет.

Сергій Бережний
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Владимир Зеленский пропаганда рф санкции снбо диана панченко
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