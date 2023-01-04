СБУ открыла дело против бывшей ведущей телеканалов Медведчука
СБУ осуществляет досудебное расследование по уголовному производству против Дианы Панченко, бывшей ведущей телеканалов подозреваемого в государственной измене Виктора Медведчука. Об этом сообщил нардеп Ярослав Юрчишин.
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По словам депутата, в декабре он подал депутатские обращения в СБУ и ОГП по поводу ее материала, "нарушающего нацбезопасность Украины и оправдывающего российскую агрессию".
Собеседник LIGA.net в правоохранительных органах подтвердил открытие дела против Панченко.
В пресс-службе СБУ сообщили, что производство открыто по статье об оправдании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификации ее участников.
Согласно материалам следствия, сюжеты Панченко "манипулируют сознанием зрителей в интересах РФ". Среди прочего, речь идет о созданном ею "документальном фильме о разрушенном россиянами Мариуполе", в котором, по мнению следователей, используются пропагандистские нарративы врага.
В настоящее время продолжаются следственно-оперативные мероприятия, а имеющиеся материалы переданы на независимые экспертизы. По их выводам будут приниматься дальнейшие меры.
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