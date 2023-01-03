Россия просила Украину обменять Медведчука – Hurriyet

Запрос на обмен подозреваемого в госизмене одного из бывших лидеров партии ОПЗЖ Виктора Медведчука исходил от российской стороны, говорится в статье, опубликованной в турецком издании Hurriyet.

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29 сентября состоялся большой обмен пленными с РФ. Украина вернула 215 военнослужащих, 108 из которых – бойцы полка "Азов". Среди них были пятеро командиров защитников Азовстали Денис "Редис" Прокопенко, Дмитрий "Волына" Волынец, Святослав "Калина" Пономарь, Денис Шлега, Олег Хоменко. России отдали 55 пленных, по словам главы ОП Андрея Ермака, "не имеющих никакого интереса" для Украины. В их числе — Медведчук.

"Запрос (на обмен Медведчука. – Ред.) исходил от россиян, и когда украинцы согласились, переговоры состоялись в Анкаре, Турция, на базе Национальной разведывательной организации. Переговоры заняли время", – говорится в материале.

Обмен также было решено производить в Турции. При этом российская сторона выдвинула условие, чтобы командиры Азова не возвращались в Украину, а остались в Турции. Украина согласилась.

В день обмена самолеты из Украины и РФ приземлились в аэропорту Анкары. Турецкое издание пишет, что после приземления под наблюдением сотрудников турецкой разведки в российский самолет вошли украинские официальные лица, а в украинский – российские.

21 мая 2022 года член российской делегации на проходивших тогда переговорах с Украиной Леонид Слуцкий заявил, что в Москве намерены изучить вопрос возможности обмена Медведчука на эвакуированных с Азовстали защитников Мариуполя. Это вызвало волну критики в его адрес внутри РФ, так как пропаганда преподносила россиянам азовцев как "нацистов", которых должен судить "трибунал". После этого Слуцкий написал в Telegram, что российские пропагандистские СМИ вырвали цитату из контекста. "Мое мнение не поменялось: никакого обмена бойцов запрещенного в РФ "Азова" быть не должно, их судьбу должен решать трибунал..."

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Вадим Ребрина

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