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В Одессе задержан агент РФ, который поддерживал связь со штабом ЧВК Вагнер – СБУ

Цей матеріал також доступний українською
13.12.2022, 13:03
В Одессе задержан агент РФ, который поддерживал связь со штабом ЧВК Вагнер – СБУ - Фото
Фото: СБУ

Служба безопасности заявила о задержании в Одессе агента спецслужб России, который поддерживал связь со штабом ЧВК Вагнер. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Задержанного подозревают в сборе разведданных о боевых позициях ВСУ на территории Одессы, прежде всего о местах дислокации и особенностях маскировки подразделений береговой обороны, количестве личного состава, вооружений и военной техники.

СБУ заявляет, что на телефоне задержанного обнаружены электронные карты с "целями" для воздушных ударов врага по украинскому побережью Черного моря.

По информации правоохранителей, у подозреваемого были контакты со штабом российской частной военной компании Вагнер и московского ОМОНа.

По данным следствия, подозреваемого жителя Одессы спецслужбы России завербовали после начала полномасштабного вторжения.

Задержанному сообщили о подозрении по статье о госизмене, совершенной в условиях военного положения. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

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Наталія Медведєва
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сбу госизмена Одесса
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