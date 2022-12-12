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Наводили ракеты на школы и роддома. СБУ обезвредила агентурную сеть РФ – фото

Цей матеріал також доступний українською
12.12.2022, 13:03
Наводили ракеты на школы и роддома. СБУ обезвредила агентурную сеть РФ – фото - Фото
Фото: СБУ

Служба безопасности Украины заявила об обезвреживании разветвленной российской агентурной сети, участники которой наводили ракеты на школы и роддома Донецкой области. Среди задержанных – трое местных жительниц. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Злоумышленники, по информации ведомства, собирали разведданные о дислокации и перемещении подразделений Сил обороны на территории Бахмута и Торецка Донецкой области. Кроме того, передавали врагу локации электрических подстанций и социальных объектов, среди которых школы, роддома и студенческие общежития.

Полученные сведения оккупанты планировали использовать для прицельных ракетных ударов по украинским городам, сообщили в СБУ.

Однако, говорят в ведомстве, сотрудники спецслужбы сработали на опережение – своевременно разоблачили и задержали участников агентурной группы.

Среди задержанных – трое местных жительниц, которых подконтрольная России террористическая организация ДНР завербовала после начала полномасштабного вторжения. Они, по данным следствия, получили российские паспорта, которые планировали использовать для побега в Россию.

Наводили ракеты на школы и роддома. СБУ обезвредила агентурную сеть РФ – фото

В СБУ рассказали, что для сбора развединформации агенты лично обходили территорию населенных пунктов и делали отметки на электронных картах. Затем информацию передавали "связному", который находится во временно захваченной Горловке. "Связной" отчитывался куратору агентурной сети. Им оказалась заместитель руководителя местного "МДБ ДНР", сообщили в СБУ.

Для коммуникации, по данным Службы, злоумышленники использовали заранее отработанный анонимный канал интернет-связи. Именно по нему пересылались координаты украинских объектов с материалами фото-, видеофиксации и подробным описанием.

Наводили ракеты на школы и роддома. СБУ обезвредила агентурную сеть РФ – фото

Наводили ракеты на школы и роддома. СБУ обезвредила агентурную сеть РФ – фото

Наводили ракеты на школы и роддома. СБУ обезвредила агентурную сеть РФ – фото

Наводили ракеты на школы и роддома. СБУ обезвредила агентурную сеть РФ – фото

Наводили ракеты на школы и роддома. СБУ обезвредила агентурную сеть РФ – фото

Наводили ракеты на школы и роддома. СБУ обезвредила агентурную сеть РФ – фото

Наводили ракеты на школы и роддома. СБУ обезвредила агентурную сеть РФ – фото

В ходе обысков у злоумышленниц правоохранители обнаружили компьютерную технику и мобильные телефоны с доказательствами законспирированной переписки с врагом, а также паспорта РФ.

Трем фигуранткам сообщено о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения.

Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей.

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Вадим Ребрина
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