В канун нового 2023 года страна-террорист РФ атаковала Украину ракетами, разрушив часть отеля Alfavito в центре Киева. Как здание выглядит изнутри после удара оккупантов и как чудом удалось избежать жертв, рассказала Людмила Саранцева, первая замдиректора отеля.
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Оккупанты "объяснили" удар своей аудитории в РФ тем, что "там проходило совещание инструкторов НАТО", то есть типичным для кремлевской пропаганды способом.
По словам сотрудницы, поскольку удар был нанесен в выходной день, большая часть коллег были дома.
При этом сотрудники, которые перенесли "прилет" в здании, физически не пострадали.
- Вот фото с мест попаданий 31 декабря 2022 года в Киеве. ПВО тогда сбила над Украиной 12 из более 20 ракет.
- Несколько ракет могли не долететь и упасть в РФ.
- 3 января года были объявлены подозрения первым топ-военным РФ за удары по гражданским объектам Украины.
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