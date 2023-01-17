В канун нового 2023 года страна-террорист РФ атаковала Украину ракетами, разрушив часть отеля Alfavito в центре Киева. Как здание выглядит изнутри после удара оккупантов и как чудом удалось избежать жертв, рассказала Людмила Саранцева, первая замдиректора отеля.

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Оккупанты "объяснили" удар своей аудитории в РФ тем, что "там проходило совещание инструкторов НАТО", то есть типичным для кремлевской пропаганды способом.

По словам сотрудницы, поскольку удар был нанесен в выходной день, большая часть коллег были дома.

При этом сотрудники, которые перенесли "прилет" в здании, физически не пострадали.

Євген Пилипенко

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