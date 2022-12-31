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"Не долетели". Генштаб проверяет информацию о падении нескольких ракет на территории РФ

Цей матеріал також доступний українською
31.12.2022, 18:31
Крылатая ракета (Иллюстративное фото - Воздушное командование Центр)

Во время сегодняшнего устроенного Россией предновогоднего обстрела Украины несколько ракет могли не долететь и упасть на территории страны-террориста. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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В вечерней сводке Генштаба сообщается, что с 12:40 до 14:30 россияне нанесли массированный ракетный удар.

"По предварительным данным, всего было совершено около 20 пусков ракет. Несколько из них не долетели до Украины и упали на территории России (информация уточняется)", – сказано в сообщении.

Ранее местные издания страны-оккупанта сообщали, что в Волгоградской области России упала ракета, которую оккупанты запустили в сторону Украины.

Визуально обломки напоминают части крылатой ракеты воздушного базирования Х-101, которые запускают стратегические бомбардировщики Ту-95МС.

"Не долетели". Генштаб проверяет информацию о падении нескольких ракет на территории РФ

Читайте также: Зеленский: Сегодняшня ракетная атака – не итог года, а итог судьбы РФ. Прощения не будет

Оксана Житнюк
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война ракетный удар генштаб
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