"Не долетели". Генштаб проверяет информацию о падении нескольких ракет на территории РФ
Во время сегодняшнего устроенного Россией предновогоднего обстрела Украины несколько ракет могли не долететь и упасть на территории страны-террориста. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
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В вечерней сводке Генштаба сообщается, что с 12:40 до 14:30 россияне нанесли массированный ракетный удар.
"По предварительным данным, всего было совершено около 20 пусков ракет. Несколько из них не долетели до Украины и упали на территории России (информация уточняется)", – сказано в сообщении.
Ранее местные издания страны-оккупанта сообщали, что в Волгоградской области России упала ракета, которую оккупанты запустили в сторону Украины.
Визуально обломки напоминают части крылатой ракеты воздушного базирования Х-101, которые запускают стратегические бомбардировщики Ту-95МС.
- Перед Новым годом Россия решила в очередной раз атаковать Украину ракетами: здесь полная хронология событий. В некоторых областях начались экстренные отключения света.
- В Киеве в результате массированных ракетных ударов оккупантов погиб один человек, 14 человек госпитализированы.
- Украинская ПВО сбила 12 из более 20 российских ракет.
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