"Не долетели". Генштаб проверяет информацию о падении нескольких ракет на территории РФ

Во время сегодняшнего устроенного Россией предновогоднего обстрела Украины несколько ракет могли не долететь и упасть на территории страны-террориста. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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В вечерней сводке Генштаба сообщается, что с 12:40 до 14:30 россияне нанесли массированный ракетный удар.

"По предварительным данным, всего было совершено около 20 пусков ракет. Несколько из них не долетели до Украины и упали на территории России (информация уточняется)", – сказано в сообщении.

Ранее местные издания страны-оккупанта сообщали, что в Волгоградской области России упала ракета, которую оккупанты запустили в сторону Украины.

Визуально обломки напоминают части крылатой ракеты воздушного базирования Х-101, которые запускают стратегические бомбардировщики Ту-95МС.

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Оксана Житнюк

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